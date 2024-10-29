Завтра у Кривому Розі буде день жалоби
Завтра, 30 жовтня 2024 року, у Кривому Розі Дніпропетровської області буде оголошено день жалоби у зв'язку із ракетним ударом військ РФ по місту, внаслідок якого загинув чоловік та поранено 14 людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
"Співчуття рідним та близьким...Окупантам ніколи не буде прощення за цей та інші злочини", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу. Також зазначалося, що внаслідок російської атаки на Кривий Ріг ввечері 28 жовтня загинув 39-річний чоловік. Поранено 14 людей, ще 5 мешканців врятували надзвичайники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
tanix pristavka
показати весь коментар29.10.2024 11:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль