Завтра у Кривому Розі буде день жалоби

наслідки удару по Кривому Рогу

Завтра, 30 жовтня 2024 року, у Кривому Розі Дніпропетровської області буде оголошено день жалоби у зв'язку із ракетним ударом військ РФ по місту, внаслідок якого загинув чоловік та поранено 14 людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

"Співчуття рідним та близьким...Окупантам ніколи не буде прощення за цей та інші злочини", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Окупанти атакували Кривий Ріг ракетами, постраждали 12 людей, 1 чоловік загинув. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу. Також зазначалося, що внаслідок російської атаки на Кривий Ріг ввечері 28 жовтня загинув 39-річний чоловік. Поранено 14 людей, ще 5 мешканців врятували надзвичайники.

