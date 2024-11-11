Враг запустил ракету на Кривой Рог: в городе слышали взрывы
Утром 11 ноября 2024 года Воздушные силы информируют об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!" - говорится в сообщении.
"Ракета на Кривой Рог", - добавили в Воздушных силах.
"Подписчики сообщают о звуках, похожих на взрывы в городе!" - пишет местный телеграм-канал.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Еще выходы из Крыма. Находимся в укрытиях", - отметил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.
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