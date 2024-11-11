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Ворог запустив ракету на Кривий Ріг: у місті чули вибухи

Балістика на Кривий Ріг

Зранку 11 листопада 2024 року Повітряні сили інформують про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!", - йдеться у повідомленні.

"Ракета на Кривий Ріг", - додали у Повітряних силах.

"Підписники повідомляють про звуки, схожі на вибухи у місті!", - пише місцевий телеграм-канал. 

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"Кривий Ріг. Ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Ще виходи із Криму. Перебуваємо в укриттях", - зауважив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Кривий Ріг (1306) Повітряні сили (2586) балістичні ракети (390)


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