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Окупанти атакували Кривий Ріг: є поранені, серед них - діти, зруйновано квартири в 5-поверхівці, під завалами можуть бути люди (оновлено)

РФ атакувала Кривий Ріг

Ворог зранку 11 листопада 2024 року атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджена п’ятиповерхівка. З’ясовуємо інформацію щодо постраждалих. Залишайтеся у безпечному місці. Повітряна тривога триває", - зазначив він.

Також читайте: Ракетний удар по Кривому Рогу: поранений чоловік помер у лікарні

Більше інформації про атаку військ РФ на Кривий Ріг на цю хвилину немає.

Оновлена інформація

Згодом голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що війська РФ "прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку".

"Триває аварійно-рятувальна операція. Ми всі на місці. І рятувальники, і медики та комунальні служби. Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні", - зазначив він.

Як пізніше повідомив Лисак, у криворізькій багатоповерхівці зруйновано квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

Під завалами можуть перебувати люди.

"На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті - надали допомогу на місці", - зазначили в ОВА.

За даними Лисака, у Кривому Розі постраждали двоє дітей.

"10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом на зараз - шестеро потерпілих", - уточнив він.

Пізніше в ОВА повідомили, що троє потерпілих у Кривому Розі госпіталізовані. Окрім 11-річного хлопчика, ушпиталено жінок 58 і 75 років. Всі - у стані середньої тяжкості.

"В цілому через атаку росіян - 8 постраждалих. На місці працюють всі служби", - уточнив він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог запустив ракету на Кривий Ріг, у місті чули вибухи.

Автор: 

Кривий Ріг (1306) балістичні ракети (390)


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Топ коментарі
+3
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11.11.2024 11:26
+3
У бєзумной вже свій "офіс" є, який щось там за неї пише?
Взагалі кидайте пряме посилання на пост, а не тільки скріншот.
Бо я вам у дебагері Хрома що завгодно написати можу, чорта з два від оригінального поста на скріншоті відрізниш.
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11.11.2024 11:30
+2
Трамп по телефону просив путіна не ескалювати.
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11.11.2024 10:51
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Трамп по телефону просив путіна не ескалювати.
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11.11.2024 10:51 Відповісти
Так це не ескалація. Це звичайне рутинне винищення цивільного населення, до якого давно всі звикли.
От сьогодні вісім ракетоносіїв і МіГ злетіли, але не вистрілили - ось це і є "жєст доброй волі".
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11.11.2024 10:57 Відповісти
причому основну військову промислову інфраструктуру ще не руйнує. значить думає таки захопити й перезапустити на ній вже свою воєнку
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11.11.2024 11:24 Відповісти
Так, доречі!!! Чому євростурбованці цього не коментують? Чому нема думлк пр темі?
Чи є сумніви КУДИ піде васал компаГтії "кнр", якщо допустити втрату Українського суверенитету???
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11.11.2024 11:36 Відповісти
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11.11.2024 11:26 Відповісти
У бєзумной вже свій "офіс" є, який щось там за неї пише?
Взагалі кидайте пряме посилання на пост, а не тільки скріншот.
Бо я вам у дебагері Хрома що завгодно написати можу, чорта з два від оригінального поста на скріншоті відрізниш.
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11.11.2024 11:30 Відповісти
Чому чому... Бо Завхоз по шапці дасть всякому командиру, хто не виконає "программу паГтії зе" тобто серію злочинних наказів, яка є сутністю влади кваГталу/Антимайдану
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11.11.2024 11:38 Відповісти
Геноцид рашиських варварів проти українського народу не припиняєтся ні на день і хтось щось хоче домовлятися з кривавим катом злочинцем путіном ,тільки знищення цієї паскуди може зупинити цю криваву війну.
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11.11.2024 11:35 Відповісти
Лідор прихистить своїх постраждалих земляків та виборців у своєму палаці?
І терміново закупив вже ППО в Європі, що простоюють, за свої особисті мільйони?
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11.11.2024 11:35 Відповісти
 
 