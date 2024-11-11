Окупанти атакували Кривий Ріг: є поранені, серед них - діти, зруйновано квартири в 5-поверхівці, під завалами можуть бути люди (оновлено)

Ворог зранку 11 листопада 2024 року атакував Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджена п’ятиповерхівка. З’ясовуємо інформацію щодо постраждалих. Залишайтеся у безпечному місці. Повітряна тривога триває", - зазначив він.

Також читайте: Ракетний удар по Кривому Рогу: поранений чоловік помер у лікарні

Більше інформації про атаку військ РФ на Кривий Ріг на цю хвилину немає.

Оновлена інформація

Згодом голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що війська РФ "прямим влученням вдарили балістикою в багатоповерхівку".

"Триває аварійно-рятувальна операція. Ми всі на місці. І рятувальники, і медики та комунальні служби. Є поранені, які вже евакуйовані до лікарні", - зазначив він.

Як пізніше повідомив Лисак, у криворізькій багатоповерхівці зруйновано квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

Під завалами можуть перебувати люди.

"На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті - надали допомогу на місці", - зазначили в ОВА.

За даними Лисака, у Кривому Розі постраждали двоє дітей.

"10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. Загалом на зараз - шестеро потерпілих", - уточнив він.

Пізніше в ОВА повідомили, що троє потерпілих у Кривому Розі госпіталізовані. Окрім 11-річного хлопчика, ушпиталено жінок 58 і 75 років. Всі - у стані середньої тяжкості.

"В цілому через атаку росіян - 8 постраждалих. На місці працюють всі служби", - уточнив він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог запустив ракету на Кривий Ріг, у місті чули вибухи.