Войска РФ в течение дня били по Никопольщине "Градом", БпЛА и из тяжелой артиллерии: повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 12 ноября оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.

О последствиях российских атак рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Весь день агрессор терроризировал Никопольщину - райцентр, Марганецкую и Мировскую громады. Целился "Градом", тяжелой артиллерией, БпЛА", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атак повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, 8 частных домов, 5 хозяйственных построек, гараж и авто. Зацепило газопроводы и линию электропередач.

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Сообщается, что люди не пострадали.







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