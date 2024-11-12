Войска РФ в течение дня били по Никопольщине "Градом", БпЛА и из тяжелой артиллерии: повреждены дома, предприятие, газопроводы и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 12 ноября оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего есть разрушения.
О последствиях российских атак рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Весь день агрессор терроризировал Никопольщину - райцентр, Марганецкую и Мировскую громады. Целился "Градом", тяжелой артиллерией, БпЛА", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате атак повреждены инфраструктура, промышленное предприятие, 8 частных домов, 5 хозяйственных построек, гараж и авто. Зацепило газопроводы и линию электропередач.
Сообщается, что люди не пострадали.
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