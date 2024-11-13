Рашисти 8 разів штурмували в районі Вовчанська. По позиціях ЗСУ завдано 404 удари, - ОТУ "Харків"
Сили оборони на Харківському напрямку стримують натиск російських окупантів, ситуація залишається складною та суттєвих змін не зазнала.
Про це повідомила пресслужба ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.
Протягом 12 листопада рашисти 8 разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.
Війська РФ завдали 6 авіаударів, застосувавши 7 КАБів, 8 НАР, а також 67 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 404 обстріли позицій захисників України.
Втрати в особовому складі армії РФ
Минулої доби окупанти втратили 109 військових, з них безповоротні - 33, санітарні - 76.
Втрати в техніці
Сили оборони знищили та пошкодили 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 артилерійські системи;
- 1 бойову броньовану машину;
- 20 автомобілів;
- 4 одиниці спецтехніки;
- 46 БпЛА.
Знищено:
- 1 стартову позицію запуску БпЛА;
- 1 місце зберігання боєприпасів;
- 2 місця зберігання паливо-мастильних матеріалів.
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