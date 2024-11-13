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Новини Війна
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Рашисти 8 разів штурмували в районі Вовчанська. По позиціях ЗСУ завдано 404 удари, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківщині: що відомо

Сили оборони на Харківському напрямку стримують натиск російських окупантів, ситуація залишається складною та суттєвих змін не зазнала.

Про це повідомила пресслужба ОТУ "Харків", передає Цензор.НЕТ.

Протягом 12 листопада рашисти 8 разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Війська РФ завдали 6 авіаударів, застосувавши 7 КАБів, 8 НАР, а також 67 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 404 обстріли позицій захисників України.

Також дивіться: Дрон-камікадзе наздоганяє окупанта, який їде на мотоциклі на Харківщині. ВIДЕО

Втрати в особовому складі армії РФ

Минулої доби окупанти втратили 109 військових, з них безповоротні - 33, санітарні - 76.

Читайте: 75 загиблих під час російської окупації Харківщини досі не ідентифіковано, - Нацполіція

Втрати в техніці

Сили оборони знищили та пошкодили 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 артилерійські системи;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 20 автомобілів;
  • 4 одиниці спецтехніки;
  • 46 БпЛА.

Знищено:

  • 1 стартову позицію запуску БпЛА;
  • 1 місце зберігання боєприпасів;
  • 2 місця зберігання паливо-мастильних матеріалів.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3722)


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