Війська окупантів просунулись біля 10 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТА
Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Про це пише телеграм-канал DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Колісниківки , Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці", - повідомляють осінтери.
Топ коментарі
+16 Старый зольдат
показати весь коментар13.11.2024 05:55
+9 kelt kant #595928
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+8 Arabic Group
показати весь коментар13.11.2024 06:42
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Яке підписання? А як тоді вкраїнчики пишатимуться "зате не втік" ? Українці повільно відступатимуть до Чопа, а марафон невпинно казатиме "бо США погані, бо тил найгірший в світі, бо в путіна мільярд чмобіків , бо барига Порошенко не збудував фортифікації під Чопом" .
народакремля виходить на заключну стадію. Майже все що ***** хлтіло з 2014 року (захопити південно східні області, передусім коридор в Крим по суходолу) вже реалізовано за допомогою слуги кремля та його ОПи. Україна загнала в 2019 сама себе в глухий кут віддавши всю владу в руки "молодьожкі" від партії регіонів, яка зробила "ЗЕлений" ребрендінг та креативно навішала кремлівську локшину на вуха мудрому наріду.
Ех... Не всім Україна Ненька!
отож краще валіть звідси при нагоді 🙁