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Новини Війна
12 028 31

Війська окупантів просунулись біля 10 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТА

Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Про це пише телеграм-канал DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Колісниківки , Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці", - повідомляють осінтери.

Читайте: Ворог безуспішно штурмував наші позиції у Вовчанську. По Козачій Лопані завдано авіаудару, - ОТУ "Харків"

Росіяни продовжують просуватись на Курахівському напрямку

Просування росіян поблизу Куп'янська

Автор: 

Харківщина (6054) Запорізька область (3580) Донецька область (8368)


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Топ коментарі
+16
Все згідно Плану перемоги Зеленського, який наполеглево виконує Сирський та його команда сраколизів.
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13.11.2024 05:55
+9
Кремлівський проект слуга народа кремля виходить на заключну стадію. Майже все що ***** хлтіло з 2014 року (захопити південно східні області, передусім коридор в Крим по суходолу) вже реалізовано за допомогою слуги кремля та його ОПи. Україна загнала в 2019 сама себе в глухий кут віддавши всю владу в руки "молодьожкі" від партії регіонів, яка зробила "ЗЕлений" ребрендінг та креативно навішала кремлівську локшину на вуха мудрому наріду.
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13.11.2024 08:31
+8
Ганьба! Клоун вішайся або застрилися! Четвертують за такі пройоби! Накипіло вже! досить!
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13.11.2024 06:42
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Срака!
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13.11.2024 05:39 Відповісти
Все згідно Плану перемоги Зеленського, який наполеглево виконує Сирський та його команда сраколизів.
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13.11.2024 05:55 Відповісти
4 листопада 2022 року--Девід Леттерман ----відомий американський телеведучий та https://stars.novyny.live/izvestnyi-amerikanskii-televedushchii-i-komik-vystupil-na-kievskom-stendape-60262.html комік .---відвідав Київ, щоб взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" - І там гравець на піаніно так спокійно сказав-----ну путін може захопити і Харків-------обмовка по Фрейду? Чи проговорився про оманські домовленості?---------------На очах у тисячі пасажирів київського метрополітену, які проїжджали повз станцію блакитної гілки, Володимир Зеленський дав інтерв'ю Леттерману
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13.11.2024 08:41 Відповісти
В курську минулого тижня загинув мій племінник,кулеметник Велигорський Роман 41рік.
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13.11.2024 06:51 Відповісти
Сьогодні похорони. Співчуваю.
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13.11.2024 07:07 Відповісти
Царство Небесне!
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13.11.2024 17:44 Відповісти
І ця ситуація повністю влаштовує картаву вахлю, а от Залужний не влаштовував і намагались хоч до чогось докулупатись аби мати причину звільнити. Як там хрюкала вахля в черговому відео: на сьогодні ситуація краща ніж була три місяці тому (при Залужному), ги-ги *і така самовдоволена пика*.
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13.11.2024 09:50 Відповісти
ось тут не треба! який з цього клоуна єврей? це звичайний криворізький шлімазл!
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13.11.2024 12:56 Відповісти
Ганьба! Клоун вішайся або застрилися! Четвертують за такі пройоби! Накипіло вже! досить!
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13.11.2024 06:42 Відповісти
все очіковано, бездарне командування Сирського, величезна кількість "кротів" у владі і саме головне - бусифікація.
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13.11.2024 07:22 Відповісти
Наголосували, з. б.
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13.11.2024 07:35 Відповісти
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13.11.2024 07:44 Відповісти
Мабуть це тимочко теж набуває "шаленого досвіду" десь на Курщині (чи під Кураховим, чи Селідовим...)?
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13.11.2024 08:11 Відповісти
жополиз зеленого марафону
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13.11.2024 17:30 Відповісти
Не знаю чи можна тут про це писати. Пишуть що з Курахово виходять.
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13.11.2024 07:49 Відповісти
писали що з Київа виходять
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13.11.2024 11:14 Відповісти
Вони спецом гроблять Армію і здають Україну перед підписанням капітуляції. Як домовлялися... Печально, що революцій і Майданів робити вже нікому. А Армія (чомусь) мовчить...
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13.11.2024 07:53 Відповісти
> перед підписанням капітуляції

Яке підписання? А як тоді вкраїнчики пишатимуться "зате не втік" ? Українці повільно відступатимуть до Чопа, а марафон невпинно казатиме "бо США погані, бо тил найгірший в світі, бо в путіна мільярд чмобіків , бо барига Порошенко не збудував фортифікації під Чопом" .
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13.11.2024 10:05 Відповісти
Кремлівський проект слуга народа кремля виходить на заключну стадію. Майже все що ***** хлтіло з 2014 року (захопити південно східні області, передусім коридор в Крим по суходолу) вже реалізовано за допомогою слуги кремля та його ОПи. Україна загнала в 2019 сама себе в глухий кут віддавши всю владу в руки "молодьожкі" від партії регіонів, яка зробила "ЗЕлений" ребрендінг та креативно навішала кремлівську локшину на вуха мудрому наріду.
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13.11.2024 08:31 Відповісти
Не понимаю. Когда была остановка помощи от Штатов на несколько месяцев - армия держалась, такого отступления по всем фронтам не было. Вроде, помощь возобновилась, даже несколько ф-16 прилетели - и тут мы покатились назад. Походу, просто нет людей.
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13.11.2024 09:39 Відповісти
Бетон на фортифікації пішов на апартаменти в Дубаї.
Ех... Не всім Україна Ненька!
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13.11.2024 10:13 Відповісти
Кацапи , здохнете всі на украінській землі ,
отож краще валіть звідси при нагоді 🙁
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13.11.2024 10:55 Відповісти
Все згідно плану... оманського плану..
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13.11.2024 11:18 Відповісти
Дуже інформативно - орки "просунулися біля ...." . А може все таки правду писати про реальне положення.
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13.11.2024 11:38 Відповісти
Сирку-просирському треба поспішати, а то не встигне все здати, згідно з планом зе-дерьмака...
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13.11.2024 11:38 Відповісти
какая реакция будет на взятия Запорожье ?
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13.11.2024 13:24 Відповісти
Справи кепські, кацапи знаходяться за 9 км від Дніпропетровської області.
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13.11.2024 14:44 Відповісти
Зетаньяху наш! Всё будет кошерно.
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13.11.2024 18:38 Відповісти
 
 