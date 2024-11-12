Ворог безуспішно штурмував наші позиції у Вовчанську. По Козачій Лопані завдано авіаудару, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби російські терористи вісім разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Козача Лопань, на який ворог скинув дві керовані бомби. Також повідомляється, що російські окупанти завдали 1 ракетного удару, 7 авіаударів із використанням 7 КАБів, а також 74 удари дронами-камікадзе. Здійснили 425 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголошують в ОТУ "Харків".

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Як інформує ОТУ "Харків", втрати ворога на цьому напрямку минулої доби становили 97 осіб, з них безповоротні - 26, санітарні – 71.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 57 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 артилерійську систему,

18 автомобілів,

4 одиниці спецтехніки,

34 БпЛА.



Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.