У зруйнованому на 90% Вовчанську залишаються 30-40 жителів, - МВА

У зруйнованому на 90% Вовчанську Харківської області, який потерпає від постійних російських обстрілів, залишаються жити 30-40 місцевих мешканців. Вони відмовляються від евакуації.

Про це розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі виданню "Думка", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Люди залишаються в місті. На сьогоднішній день, за приблизними підрахунками, 30-40 осіб, які проживають у місті Вовчанськ. Переважно це південна частина міста. Трішечки віддалена від лінії зіткнення", - розповів посадовець.

За словами очільника МВА, переважно це люди похилого віку, які проживали все своє життя в місті. Попри зусилля поліції та військових переконати людей залишити свої домівки, вони категорично відмовляються евакуюватися, додає Гамбарашвілі.

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Він також зауважив, що відмова від евакуації не пов'язана з бажанням жити під російською окупацією.

"Я би не сказав, що це "ждуни". "Ждуни", якщо їх так називати, у перші дні травня почали переміщатися в північну частину міста, щоб перейти на сторону ворога. Це люди, які чекали ворога, то вони виявили себе впродовж дня-двох, вони почали пересуватися в напрямку ворога", - розповів очільник МВА.

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