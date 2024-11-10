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У зруйнованому на 90% Вовчанську залишаються 30-40 жителів, - МВА

У зруйнованому на 90% Вовчанську залишаються 30-40 жителів

У зруйнованому на 90% Вовчанську Харківської області, який потерпає від постійних російських обстрілів, залишаються жити 30-40 місцевих мешканців. Вони відмовляються від евакуації.

Про це розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі виданню "Думка", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Люди залишаються в місті. На сьогоднішній день, за приблизними підрахунками, 30-40 осіб, які проживають у місті Вовчанськ. Переважно це південна частина міста. Трішечки віддалена від лінії зіткнення", - розповів посадовець.

За словами очільника МВА, переважно це люди похилого віку, які проживали все своє життя в місті. Попри зусилля поліції та військових переконати людей залишити свої домівки, вони категорично відмовляються евакуюватися, додає Гамбарашвілі.

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Він також зауважив, що відмова від евакуації не пов'язана з бажанням жити під російською окупацією.

"Я би не сказав, що це "ждуни". "Ждуни", якщо їх так називати, у перші дні травня почали переміщатися в північну частину міста, щоб перейти на сторону ворога. Це люди, які чекали ворога, то вони виявили себе впродовж дня-двох, вони почали пересуватися в напрямку ворога", - розповів очільник МВА.

Читайте також: Ворог проводив наступальні дії в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2304) Вовчанськ (413)


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Топ коментарі
+5
котів та собаків їхніх жалко. а так - най будуть
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10.11.2024 18:56
+3
Ну сто відсотків це мужні мусара, або не менш мужні ТЦКуни!
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10.11.2024 18:56
+3
Не факт. Є просто старі хворі люди які вірять що кацапи їм дадуть дожити в їхніх домівках... але схоже кацапи не мають наміру платити пенсії "хохлам" і тому постріляють їх як "лишні роти". Вони це роблять регулярно на окупованих територіях...
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10.11.2024 20:20
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Може й з десяток вціліє по ітогу…
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10.11.2024 18:51 Відповісти
Ну сто відсотків це мужні мусара, або не менш мужні ТЦКуни!
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10.11.2024 18:56 Відповісти
не тіко, дехто, точно!, там вже по парі своїх зруйнованих ЗСУ хатинок пригледів, й подождуть, шоб від ***** кампєнсацію за разрушєнооє жільйо получіть! )
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10.11.2024 18:59 Відповісти
нє, це сцикливі підари, які замість того щоб топитись у тисі подалися до рашки.
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10.11.2024 19:29 Відповісти
Якщо ви пишете "нє" , то куди ж тоді поділися із міста мужні мусара та ТЦКуни? На Тису, чи на кацапію?
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10.11.2024 19:48 Відповісти
Не факт. Є просто старі хворі люди які вірять що кацапи їм дадуть дожити в їхніх домівках... але схоже кацапи не мають наміру платити пенсії "хохлам" і тому постріляють їх як "лишні роти". Вони це роблять регулярно на окупованих територіях...
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10.11.2024 20:20 Відповісти
Та то все зрозуміло. Питання в іншому, якщо все є так як ви пишете, то куди ж з міста поділися мусара та ТЦКуни?
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10.11.2024 20:26 Відповісти
Схоже ці типи дуже рухливі і завжди завчасно зникають з зони бойових дій. А от куди то тут скоріш за все в наші тили. І не тому що ******* Україну. Їм просто "мірітся лучше со знакомим злом чєм бегством к незнакомому стрємітся"...
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10.11.2024 20:36 Відповісти
котів та собаків їхніх жалко. а так - най будуть
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10.11.2024 18:56 Відповісти
Якщо люди похилого віку та не ждуни, значить не поповнять ряди прокурвів, суддів, ментів, наглядачів та іншого бл.дства, що служить будь-якій владі?
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10.11.2024 19:39 Відповісти
Кацап це тварюка яка запросто вбиває за вросшу в палець обрачалку, потім відрубує палець і насолоджується блиском золота в своїй долоні... Вони реально тварюки без честі, совісті та найменших ознак людяності...
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10.11.2024 20:29 Відповісти
Чомусь очільник МВА мовчить про те, куди саме на початку травня перемістився особисто він та його холуї. Бо евакуацією населення міста тоді займалися волонтери, а не посадовці МВА.
Чи можна бути певним у інформації з джерела, яке не володіє ситуацією?
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10.11.2024 19:47 Відповісти
 
 