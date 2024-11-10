Ворог проводив наступальні дії в районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків"

Як зазначається, упродовж минулої доби ворог двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 8 авіаударів із використанням 8 КАБів та 26 НАР, а також 46 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 354 обстріли позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

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Втрати ворога

За даними ОТУ "Харків", втрати ворога на Харківському напрямку за минулу добу становили 95 осіб, з них безповоротні - 32, санітарні – 63.

Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 62 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

5 артилерійських систем,

1 бойову броньовану машину,

17 автомобілів,

5 одиниць спецтехніки,

34 БпЛА.

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Знищено:

101 укриття для особового складу,

1 стартову позицію запуску БпЛА,

3 місця зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", - наголошують в ОТУ "Харків".