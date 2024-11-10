Враг проводил наступательные действия в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков"

Как отмечается, за прошедшие сутки враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 8 КАБов и 26 НАР, а также 46 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 354 обстрела позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Потери врага

По данным ОТГ "Харьков", потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные - 32, санитарные - 63.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 62 единицы вооружения и военной техники, в частности:

5 артиллерийских систем,

1 боевая бронированная машина,

17 автомобилей,

5 единиц спецтехники,

34 БпЛА.

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Уничтожено:

101 укрытие для личного состава,

1 стартовую позицию запуска БпЛА,

3 места хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - отмечают в ОТГ "Харьков".