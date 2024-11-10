Враг проводил наступательные действия в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков"
Как отмечается, за прошедшие сутки враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 8 КАБов и 26 НАР, а также 46 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 354 обстрела позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага
По данным ОТГ "Харьков", потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные - 32, санитарные - 63.
Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 62 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 5 артиллерийских систем,
- 1 боевая бронированная машина,
- 17 автомобилей,
- 5 единиц спецтехники,
- 34 БпЛА.
Уничтожено:
- 101 укрытие для личного состава,
- 1 стартовую позицию запуска БпЛА,
- 3 места хранения боеприпасов.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - отмечают в ОТГ "Харьков".
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