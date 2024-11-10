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Враг проводил наступательные действия в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков"

Как отмечается, за прошедшие сутки враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 8 КАБов и 26 НАР, а также 46 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 354 обстрела позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

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Потери врага

По данным ОТГ "Харьков", потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные - 32, санитарные - 63.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 62 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 5 артиллерийских систем,
  • 1 боевая бронированная машина,
  • 17 автомобилей,
  • 5 единиц спецтехники,
  • 34 БпЛА.

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Уничтожено:

  • 101 укрытие для личного состава,
  • 1 стартовую позицию запуска БпЛА,
  • 3 места хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - отмечают в ОТГ "Харьков".

Харьковщина (5577) наступление (202) Волчанск (383)


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«Как ви спітє па начам, гаспадін прєзідєнт?! Пагібшиє Вам не снятся?!»
Нагадайте, де я це чув?
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10.11.2024 10:05 Ответить
 
 