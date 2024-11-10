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В разрушенном на 90% Волчанске остаются 30-40 жителей, - ГВА

У зруйнованому на 90% Вовчанську залишаються 30-40 жителів

В разрушенном на 90% Волчанске Харьковской области, который страдает от постоянных российских обстрелов, остаются жить 30-40 местных жителей. Они отказываются от эвакуации.

Об этом рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили изданию "Думка", сообщает Цензор.НЕТ.

"Люди остаются в городе. На сегодняшний день, по приблизительным подсчетам, 30-40 человек, проживающих в городе Волчанск. Преимущественно это южная часть города. Немного удаленная от линии соприкосновения", - рассказал чиновник.

По словам главы ГВА, в основном это пожилые люди, которые жили всю свою жизнь в городе. Несмотря на усилия полиции и военных убедить людей покинуть свои дома, они категорически отказываются эвакуироваться, добавляет Гамбарашвили.

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Он также отметил, что отказ от эвакуации не связан с желанием жить под российской оккупацией.

"Я бы не сказал, что это "ждуны". "Ждуны", если их так называть, в первые дни мая начали перемещаться в северную часть города, чтобы перейти на сторону врага. Это люди, которые ждали врага, то они проявили себя в течение дня-двух, они начали передвигаться в направлении врага", - рассказал глава ГВА.

Читайте также: Враг проводил наступательные действия в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2061) Волчанск (383)


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Топ комментарии
+5
котів та собаків їхніх жалко. а так - най будуть
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10.11.2024 18:56
+3
Ну сто відсотків це мужні мусара, або не менш мужні ТЦКуни!
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10.11.2024 18:56
+3
Не факт. Є просто старі хворі люди які вірять що кацапи їм дадуть дожити в їхніх домівках... але схоже кацапи не мають наміру платити пенсії "хохлам" і тому постріляють їх як "лишні роти". Вони це роблять регулярно на окупованих територіях...
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10.11.2024 20:20
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Може й з десяток вціліє по ітогу…
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10.11.2024 18:51 Ответить
Ну сто відсотків це мужні мусара, або не менш мужні ТЦКуни!
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10.11.2024 18:56 Ответить
не тіко, дехто, точно!, там вже по парі своїх зруйнованих ЗСУ хатинок пригледів, й подождуть, шоб від ***** кампєнсацію за разрушєнооє жільйо получіть! )
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10.11.2024 18:59 Ответить
нє, це сцикливі підари, які замість того щоб топитись у тисі подалися до рашки.
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10.11.2024 19:29 Ответить
Якщо ви пишете "нє" , то куди ж тоді поділися із міста мужні мусара та ТЦКуни? На Тису, чи на кацапію?
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10.11.2024 19:48 Ответить
Не факт. Є просто старі хворі люди які вірять що кацапи їм дадуть дожити в їхніх домівках... але схоже кацапи не мають наміру платити пенсії "хохлам" і тому постріляють їх як "лишні роти". Вони це роблять регулярно на окупованих територіях...
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10.11.2024 20:20 Ответить
Та то все зрозуміло. Питання в іншому, якщо все є так як ви пишете, то куди ж з міста поділися мусара та ТЦКуни?
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10.11.2024 20:26 Ответить
Схоже ці типи дуже рухливі і завжди завчасно зникають з зони бойових дій. А от куди то тут скоріш за все в наші тили. І не тому що ******* Україну. Їм просто "мірітся лучше со знакомим злом чєм бегством к незнакомому стрємітся"...
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10.11.2024 20:36 Ответить
котів та собаків їхніх жалко. а так - най будуть
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10.11.2024 18:56 Ответить
Якщо люди похилого віку та не ждуни, значить не поповнять ряди прокурвів, суддів, ментів, наглядачів та іншого бл.дства, що служить будь-якій владі?
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10.11.2024 19:39 Ответить
Кацап це тварюка яка запросто вбиває за вросшу в палець обрачалку, потім відрубує палець і насолоджується блиском золота в своїй долоні... Вони реально тварюки без честі, совісті та найменших ознак людяності...
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10.11.2024 20:29 Ответить
Чомусь очільник МВА мовчить про те, куди саме на початку травня перемістився особисто він та його холуї. Бо евакуацією населення міста тоді займалися волонтери, а не посадовці МВА.
Чи можна бути певним у інформації з джерела, яке не володіє ситуацією?
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10.11.2024 19:47 Ответить
 
 