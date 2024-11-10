В разрушенном на 90% Волчанске остаются 30-40 жителей, - ГВА

В разрушенном на 90% Волчанске Харьковской области, который страдает от постоянных российских обстрелов, остаются жить 30-40 местных жителей. Они отказываются от эвакуации.

Об этом рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили изданию "Думка", сообщает Цензор.НЕТ.

"Люди остаются в городе. На сегодняшний день, по приблизительным подсчетам, 30-40 человек, проживающих в городе Волчанск. Преимущественно это южная часть города. Немного удаленная от линии соприкосновения", - рассказал чиновник.

По словам главы ГВА, в основном это пожилые люди, которые жили всю свою жизнь в городе. Несмотря на усилия полиции и военных убедить людей покинуть свои дома, они категорически отказываются эвакуироваться, добавляет Гамбарашвили.

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Он также отметил, что отказ от эвакуации не связан с желанием жить под российской оккупацией.

"Я бы не сказал, что это "ждуны". "Ждуны", если их так называть, в первые дни мая начали перемещаться в северную часть города, чтобы перейти на сторону врага. Это люди, которые ждали врага, то они проявили себя в течение дня-двух, они начали передвигаться в направлении врага", - рассказал глава ГВА.

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