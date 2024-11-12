Враг безуспешно штурмовал наши позиции в Волчанске. По Казачьей Лопани нанесен авиаудар, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, за прошедшие сутки российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы. Также сообщается, что российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 7 авиаударов с использованием 7 КАБов, а также 74 удара дронами-камикадзе. Осуществили 425 обстрелов позиций защитников Украины.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОТГ "Харьков".
Как информирует ОТГ "Харьков", потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 97 человек, из них безвозвратные - 26, санитарные - 71.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 57 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 артиллерийскую систему,
- 18 автомобилей,
- 4 единицы спецтехники,
- 34 БпЛА.
Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.
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