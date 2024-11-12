Враг безуспешно штурмовал наши позиции в Волчанске. По Казачьей Лопани нанесен авиаудар, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы. Также сообщается, что российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар, 7 авиаударов с использованием 7 КАБов, а также 74 удара дронами-камикадзе. Осуществили 425 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОТГ "Харьков".

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Как информирует ОТГ "Харьков", потери врага на этом направлении за прошедшие сутки составили 97 человек, из них безвозвратные - 26, санитарные - 71.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 57 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 артиллерийскую систему,

18 автомобилей,

4 единицы спецтехники,

34 БпЛА.



Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.