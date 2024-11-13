Войска оккупантов продвинулись около 10 населенных пунктов на Харьковщине, Донетчине и в Запорожской области, - DeepState. КАРТА
Российским войскам удалось захватить новые территории вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
Об этом пишет телеграм-канал DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке", - сообщают осинтеры.
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+16 Старый зольдат
показать весь комментарий13.11.2024 05:55
+9 kelt kant #595928
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+8 Arabic Group
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Яке підписання? А як тоді вкраїнчики пишатимуться "зате не втік" ? Українці повільно відступатимуть до Чопа, а марафон невпинно казатиме "бо США погані, бо тил найгірший в світі, бо в путіна мільярд чмобіків , бо барига Порошенко не збудував фортифікації під Чопом" .
народакремля виходить на заключну стадію. Майже все що ***** хлтіло з 2014 року (захопити південно східні області, передусім коридор в Крим по суходолу) вже реалізовано за допомогою слуги кремля та його ОПи. Україна загнала в 2019 сама себе в глухий кут віддавши всю владу в руки "молодьожкі" від партії регіонів, яка зробила "ЗЕлений" ребрендінг та креативно навішала кремлівську локшину на вуха мудрому наріду.
Ех... Не всім Україна Ненька!
отож краще валіть звідси при нагоді 🙁