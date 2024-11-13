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Новости Война
12 028 31

Войска оккупантов продвинулись около 10 населенных пунктов на Харьковщине, Донетчине и в Запорожской области, - DeepState. КАРТА

Российским войскам удалось захватить новые территории вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом пишет телеграм-канал DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Колесниковки, Лимана Первого, Синьковки, Пустынки, Новодаровки, Дальнего, в Курахово, Новоселидовке, Ильинке и Юрьевке", - сообщают осинтеры.

Смотрите также: Воины 114-й бригады тактической авиации атаковали управляемыми авиабомбами места хранения техники и укрытия россиян. ВИДЕО

Росіяни продовжують просуватись на Курахівському напрямку

Просування росіян поблизу Куп'янська

Автор: 

Харьковщина (5577) Запорожская область (3074) Донецкая область (9621)


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Топ комментарии
+16
Все згідно Плану перемоги Зеленського, який наполеглево виконує Сирський та його команда сраколизів.
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13.11.2024 05:55
+9
Кремлівський проект слуга народа кремля виходить на заключну стадію. Майже все що ***** хлтіло з 2014 року (захопити південно східні області, передусім коридор в Крим по суходолу) вже реалізовано за допомогою слуги кремля та його ОПи. Україна загнала в 2019 сама себе в глухий кут віддавши всю владу в руки "молодьожкі" від партії регіонів, яка зробила "ЗЕлений" ребрендінг та креативно навішала кремлівську локшину на вуха мудрому наріду.
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13.11.2024 08:31
+8
Ганьба! Клоун вішайся або застрилися! Четвертують за такі пройоби! Накипіло вже! досить!
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13.11.2024 06:42
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Срака!
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13.11.2024 05:39 Ответить
Все згідно Плану перемоги Зеленського, який наполеглево виконує Сирський та його команда сраколизів.
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13.11.2024 05:55 Ответить
4 листопада 2022 року--Девід Леттерман ----відомий американський телеведучий та https://stars.novyny.live/izvestnyi-amerikanskii-televedushchii-i-komik-vystupil-na-kievskom-stendape-60262.html комік .---відвідав Київ, щоб взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" - І там гравець на піаніно так спокійно сказав-----ну путін може захопити і Харків-------обмовка по Фрейду? Чи проговорився про оманські домовленості?---------------На очах у тисячі пасажирів київського метрополітену, які проїжджали повз станцію блакитної гілки, Володимир Зеленський дав інтерв'ю Леттерману
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13.11.2024 08:41 Ответить
В курську минулого тижня загинув мій племінник,кулеметник Велигорський Роман 41рік.
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13.11.2024 06:51 Ответить
Сьогодні похорони. Співчуваю.
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13.11.2024 07:07 Ответить
Царство Небесне!
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13.11.2024 17:44 Ответить
І ця ситуація повністю влаштовує картаву вахлю, а от Залужний не влаштовував і намагались хоч до чогось докулупатись аби мати причину звільнити. Як там хрюкала вахля в черговому відео: на сьогодні ситуація краща ніж була три місяці тому (при Залужному), ги-ги *і така самовдоволена пика*.
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13.11.2024 09:50 Ответить
ось тут не треба! який з цього клоуна єврей? це звичайний криворізький шлімазл!
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13.11.2024 12:56 Ответить
Ганьба! Клоун вішайся або застрилися! Четвертують за такі пройоби! Накипіло вже! досить!
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13.11.2024 06:42 Ответить
все очіковано, бездарне командування Сирського, величезна кількість "кротів" у владі і саме головне - бусифікація.
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13.11.2024 07:22 Ответить
Наголосували, з. б.
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13.11.2024 07:35 Ответить
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13.11.2024 07:44 Ответить
Мабуть це тимочко теж набуває "шаленого досвіду" десь на Курщині (чи під Кураховим, чи Селідовим...)?
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13.11.2024 08:11 Ответить
жополиз зеленого марафону
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13.11.2024 17:30 Ответить
Не знаю чи можна тут про це писати. Пишуть що з Курахово виходять.
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13.11.2024 07:49 Ответить
писали що з Київа виходять
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13.11.2024 11:14 Ответить
Вони спецом гроблять Армію і здають Україну перед підписанням капітуляції. Як домовлялися... Печально, що революцій і Майданів робити вже нікому. А Армія (чомусь) мовчить...
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13.11.2024 07:53 Ответить
> перед підписанням капітуляції

Яке підписання? А як тоді вкраїнчики пишатимуться "зате не втік" ? Українці повільно відступатимуть до Чопа, а марафон невпинно казатиме "бо США погані, бо тил найгірший в світі, бо в путіна мільярд чмобіків , бо барига Порошенко не збудував фортифікації під Чопом" .
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13.11.2024 10:05 Ответить
Кремлівський проект слуга народа кремля виходить на заключну стадію. Майже все що ***** хлтіло з 2014 року (захопити південно східні області, передусім коридор в Крим по суходолу) вже реалізовано за допомогою слуги кремля та його ОПи. Україна загнала в 2019 сама себе в глухий кут віддавши всю владу в руки "молодьожкі" від партії регіонів, яка зробила "ЗЕлений" ребрендінг та креативно навішала кремлівську локшину на вуха мудрому наріду.
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13.11.2024 08:31 Ответить
Не понимаю. Когда была остановка помощи от Штатов на несколько месяцев - армия держалась, такого отступления по всем фронтам не было. Вроде, помощь возобновилась, даже несколько ф-16 прилетели - и тут мы покатились назад. Походу, просто нет людей.
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13.11.2024 09:39 Ответить
Бетон на фортифікації пішов на апартаменти в Дубаї.
Ех... Не всім Україна Ненька!
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13.11.2024 10:13 Ответить
Кацапи , здохнете всі на украінській землі ,
отож краще валіть звідси при нагоді 🙁
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13.11.2024 10:55 Ответить
Все згідно плану... оманського плану..
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13.11.2024 11:18 Ответить
Дуже інформативно - орки "просунулися біля ...." . А може все таки правду писати про реальне положення.
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13.11.2024 11:38 Ответить
Сирку-просирському треба поспішати, а то не встигне все здати, згідно з планом зе-дерьмака...
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13.11.2024 11:38 Ответить
какая реакция будет на взятия Запорожье ?
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13.11.2024 13:24 Ответить
Справи кепські, кацапи знаходяться за 9 км від Дніпропетровської області.
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13.11.2024 14:44 Ответить
Зетаньяху наш! Всё будет кошерно.
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13.11.2024 18:38 Ответить
 
 