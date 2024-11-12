75 загиблих під час російської окупації Харківщини досі не ідентифіковано, - Нацполіція

На Харківщині не ідентифіковано 75 загиблих під час російської окупації, більшість із них – з поховання в ізюмському лісі.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маємо на цей час інформацію про 75 убитих людей, які не ідентифіковані. Так, більшість із цих людей – із місця масового поховання. Я нагадаю, що ми там ексгумували 448 тіл, які просто кинули в землю і закопали без трун, будь-яких пакетів… Це величезна кількість. І робота з ідентифікації досить складна. Це не тільки для харківської чи загалом української поліції, вона складна і довготривала в усьому світі", – сказав Болвінов.

За його даними, із загальної цифри 75 осіб 52 людини – саме з ізюмського поховання.

"Але нам відомо, де і хто знайшов тіло кожної цієї людини, за яких обставин, коли її поховали. Ми щодо кожного загиблого малюємо карту-схему руху тіла від точки виявлення до місця захоронення. Юридично вони всі вважаються неідентифікованими. Але про 26 з них є розуміння, хто це може бути. Однак у нас нема збігів ДНК. Є різні історії. Наприклад, сім'я виїхала за кордон, і близькі родичі дотепер не можуть передати нам ДНК-зразок. Тобто є певні процедури, і вони в процесі. У деяких випадках немає збігів ДНК, бо зразок для порівняння надав неблизький родич", – пояснив керівник слідства.

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Крім загиблих із ізюмського поховання, є знайдені в інших місцях тіла, про які узагалі нічого не відомо.

"Є тіла, які знаходили просто в лісі, і вони в дуже поганому стані. Я дуже вдячний криміналістам за щоденну кропітку працю, бо вони намагаються довести цифру неідентифікованих до нуля. Тому що без розуміння, хто ця загибла людина, неможливе подальше розслідування її смерті", – зазначив Болвінов.

За інформацією поліції, від 24 лютого 2022 по 5 листопада поточного року, внаслідок дій російської армії на Харківщині загинуло 2750 цивільних людей, із них 95 дітей.

Нагадуємо, після звільнення Ізюма у вересні 2022 року в лісі на околиці виявили масове поховання. Правоохоронці провели ексгумацію 448 тіл (в тому числі понад 20 військовослужбовців і кількох дітей). Більшість людей загинули внаслідок обстрілів міста.

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