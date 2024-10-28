Ідентифіковано трьох рашистів, які закатували до смерті мирного мешканця Ізюма. ФОТО

Правоохоронці ідентифікували російських військових, які навесні 2022 року під час окупації Ізюма на Харківщині викрали та закатували до смерті цивільного мешканця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Як зазначається, навесні 2022 року окупанти силою забрали чоловіка з дому, відвезли до катівні, де від тортур 57-річний мешканець Ізюма помер.

Від нього окупанти хотіли отримати інформацію про місця дислокації об’єктів ЗСУ та переміщення воєнної техніки українських військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ через розстріл росіянами цивільних у Селидовому: винних потрібно притягнути до відповідальності

Правоохоронці повідомили, що після обробки та аналізу великого обсягу інформації поліція встановила особи ще трьох російських окупантів.

Деталі воєнного злочину

"Навесні 2022 року окупанти приїхали на двох автомобілях до помешкання жертви, де силою посадили до транспортного засобу та відвезли до так званої катівні. Солдати РФ без упину наносили удари чоловіку, випитуючи інформацію про відомі йому місця дислокації об’єктів ЗСУ та переміщення воєнної техніки українських військових. За кілька годин від завданих тортур чоловік помер", - йдеться у повідомленні.

Тоді односельчани поховали померлого у братській могилі.

Читайте також: Погрожували розстрілом за українську позицію подружжю у Вовчанську: Двом рашистам повідомлено про підозру. ФОТО

Проведення судово-медичної експертизи, яка підтвердила множинні переломи на тілі та голові жертви, стало можливим лише після деокупації захопленого міста.





Підозри рашистам

За сукупністю зібраних доказів трьом представникам окупаційного війська РФ слідчі заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

За порушення законів та звичаїв війни підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці Харківщини оголошено про підозру за роботу на окупантів: організовувала поширення пропагандистських газет в Ізюмі, - прокуратура.