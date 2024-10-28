Идентифицированы три рашиста, которые замучили до смерти мирного жителя Изюма. ФОТО
Правоохранители идентифицировали российских военных, которые весной 2022 года во время оккупации Изюма на Харьковщине похитили и замучили до смерти гражданского жителя.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
Как отмечается, весной 2022 года оккупанты силой забрали мужчину из дома, отвезли в застенок, где от пыток 57-летний житель Изюма умер.
От него оккупанты хотели получить информацию о местах дислокации объектов ВСУ и перемещения военной техники украинских военных.
Правоохранители сообщили, что после обработки и анализа большого объема информации полиция установила личности еще трех российских оккупантов.
Детали военного преступления
"Весной 2022 года оккупанты приехали на двух автомобилях в дом жертвы, где силой посадили в транспортное средство и отвезли в так называемый застенок. Солдаты РФ без остановки наносили удары мужчине, выпытывая информацию об известных ему местах дислокации объектов ВСУ и перемещения военной техники украинских военных. Через несколько часов от нанесенных пыток мужчина умер", - говорится в сообщении.
Тогда односельчане похоронили умершего в братской могиле.
Проведение судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила множественные переломы на теле и голове жертвы, стало возможным только после деоккупации захваченного города.
Подозрения рашистам
По совокупности собранных доказательств трем представителям оккупационного войска РФ следователи заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
За нарушение законов и обычаев войны подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
