Идентифицированы три рашиста, которые замучили до смерти мирного жителя Изюма. ФОТО

Правоохранители идентифицировали российских военных, которые весной 2022 года во время оккупации Изюма на Харьковщине похитили и замучили до смерти гражданского жителя.

Как отмечается, весной 2022 года оккупанты силой забрали мужчину из дома, отвезли в застенок, где от пыток 57-летний житель Изюма умер.

От него оккупанты хотели получить информацию о местах дислокации объектов ВСУ и перемещения военной техники украинских военных.

Правоохранители сообщили, что после обработки и анализа большого объема информации полиция установила личности еще трех российских оккупантов.

Детали военного преступления

"Весной 2022 года оккупанты приехали на двух автомобилях в дом жертвы, где силой посадили в транспортное средство и отвезли в так называемый застенок. Солдаты РФ без остановки наносили удары мужчине, выпытывая информацию об известных ему местах дислокации объектов ВСУ и перемещения военной техники украинских военных. Через несколько часов от нанесенных пыток мужчина умер", - говорится в сообщении.

Тогда односельчане похоронили умершего в братской могиле.

Проведение судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила множественные переломы на теле и голове жертвы, стало возможным только после деоккупации захваченного города.





Подозрения рашистам

По совокупности собранных доказательств трем представителям оккупационного войска РФ следователи заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

За нарушение законов и обычаев войны подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

