75 погибших во время российской оккупации Харьковщины до сих пор не идентифицированы, - Нацполиция

На Харьковщине не идентифицированы 75 погибших во время российской оккупации, большинство из них - из захоронения в изюмском лесу.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имеем в настоящее время информацию о 75 убитых людях, которые не идентифицированы. Да, большинство из этих людей - с места массового захоронения. Я напомню, что мы там эксгумировали 448 тел, которые просто бросили в землю и закопали без гробов, каких-либо пакетов... Это огромное количество. И работа по идентификации достаточно сложная. Это не только для харьковской или в целом украинской полиции, она сложная и долговременная во всем мире", - сказал Болвинов.

По его данным, из общей цифры 75 человек 52 человека - именно из изюмского захоронения.

"Но нам известно, где и кто нашел тело каждого этого человека, при каких обстоятельствах, когда его похоронили. Мы по каждому погибшему рисуем карту-схему движения тела от точки обнаружения до места захоронения. Юридически они все считаются неидентифицированными. Но о 26 из них есть понимание, кто это может быть. Однако у нас нет совпадений ДНК. Есть разные истории. Например, семья выехала за границу, и близкие родственники до сих пор не могут передать нам ДНК-образец. То есть есть определенные процедуры, и они в процессе. В некоторых случаях нет совпадений ДНК, потому что образец для сравнения предоставил неблизкий родственник", - пояснил руководитель следствия.

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Кроме погибших из изюмского захоронения, есть найденные в других местах тела, о которых вообще ничего не известно.

"Есть тела, которые находили просто в лесу, и они в очень плохом состоянии. Я очень благодарен криминалистам за ежедневный кропотливый труд, потому что они пытаются довести цифру неидентифицированных до нуля. Потому что без понимания, кто этот погибший человек, невозможно дальнейшее расследование его смерти", - отметил Болвинов.

По информации полиции, с 24 февраля 2022 по 5 ноября текущего года в результате действий российской армии на Харьковщине погибло 2750 гражданских людей, из них 95 детей.

Напоминаем, после освобождения Изюма в сентябре 2022 года в лесу на окраине обнаружили массовое захоронение. Правоохранители провели эксгумацию 448 тел (в том числе более 20 военнослужащих и нескольких детей). Большинство людей погибли в результате обстрелов города.

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