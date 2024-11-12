589 детей погибли и более 1,6 тыс. ранены в Украине в результате вооруженной агрессии РФ, - Офис генпрокурора

589 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, более 2270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 12 ноября 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 589 детей погибли и более 1681 получили ранения различной степени тяжести.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 598, Харьковской - 459, Херсонской - 187, Днепропетровской - 190, Киевской - 133, Запорожской - 154, Николаевской - 117.

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В последние дни:

11 ноября в результате обстрела г. Запорожье ранены 5 детей: мальчики в возрасте 4, 16 и 17 лет и девочки - 15 и 17 лет.

11 ноября в результате обстрела г. Краматорск Донецкой области ранен 16-летний подросток.

11 ноября в результате обстрела г. Кривой Рог Днепропетровской области погибли мальчики 2 и 10 лет и 2-месячная девочка, травмирован 11-летний мальчик.

Напомним, ракетная атака РФ на Кривой Рог оборвала жизнь матери Елены и ее детей - Кирилла, Демида и 2-месячной Ульяны.