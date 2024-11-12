589 дітей загинули та понад 1,6 тис. поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ, - Офіс генпрокурора

589 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, понад 2270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 12 листопада 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 589 дітей загинули та понад 1681 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 598, Харківській - 459, Херсонській - 187, Дніпропетровській - 190, Київській - 133, Запорізькій - 154, Миколаївській - 117.

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Нагадаємо, ракетна атака РФ на Кривий Ріг обірвала життя матері Олени та її дітей - Кирила, Демида і 2-місячної Ульяни.