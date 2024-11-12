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Новини Війна
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589 дітей загинули та понад 1,6 тис. поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ, - Офіс генпрокурора

діти жертви війни

589 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, понад 2270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 12 листопада 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 589 дітей загинули та понад 1681 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 598, Харківській - 459, Херсонській - 187, Дніпропетровській - 190, Київській - 133, Запорізькій - 154, Миколаївській - 117.

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Протягом останніх днів:

  • 11 листопада внаслідок обстрілу м. Запоріжжя поранено 5 дітей: хлопчики віком 4, 16 та 17 років та дівчатка - 15 і 17 років.
  • 11 листопада внаслідок обстрілу м. Краматорськ Донецької області поранено 16-річного підлітка.
  • 11 листопада внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг Дніпропетровської області загинули хлопчики 2 і 10 років та 2-місячна дівчинка, травмовано 11-річного хлопчика.

Нагадаємо, ракетна атака РФ на Кривий Ріг обірвала життя матері Олени та її дітей - Кирила, Демида і 2-місячної Ульяни.

Автор: 

діти (5052) жертви (1785)


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"589 дітей загинули та понад 1,6 тис. поранені в Україні внаслідок збройної агресії РФ" та непідготорвки до війни молодої потужної команди від 73%, які наріду брехали, що все окей, відпочивали всім шоблом по Трускавцях, Буковелях, оманах, цибали через дитячі фонтани в Маріуполі, які зробили ще "бариги", літали на "днюху" завгоспу в Карпати на гелікоптерах МЧС, під пляски і одобрямс наріду відводили війська, розміновували двійні мінні поля, клали і розширяли асфальтні дороги в тих місцях, кудою зайшов ворог, знищили ракетні програми і посадили всіх бойових генералів по сфабрикованих справах, а на високі генеральське посади поставили баканових, наумових, кулінічів та інших. По цих історіях генпрокуратура не порушила справи?
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12.11.2024 10:13 Відповісти
 
 