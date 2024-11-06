1001 дитину вдалося повернути Україні з окупованих територій та РФ, - Лубінець

Росія депортувала та примусово перемістила майже 20 тисяч українських дітей, хоча реальна кількість може бути значно більшою. Україні вже вдалося повернути 1001 дитину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Бразилії, де взяв участь у Міжнародному семінарі з захисту прав дітей і підлітків в умовах війни, який проходить у межах реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Як зазначається, на заході йшлося про те, як досвід Латинської Америки у сфері правосуддя може допомогти Україні у розв’язанні проблеми депортації та примусового переміщення дітей. Адже раніше на цьому континенті були подібні прецеденти.

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Лубінець повідомив, що під час події він особисто звернувя до учасників і зупинився на ключових моментах:

Першу дитину росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Криму у 2014 році. 10 років триває злочин депортації, що є геноцидом.

Росія депортувала та примусово перемістила майже 20 тисяч українських дітей. Реальне число - значно більше. Дітей перевиховують, незаконно видають їм документи російського зразка та влаштовують у російські родини.

Україна повертає депортованих дітей у межах пункту 4 Формули миру Президента України. Також однією із ключових у поверненні дітей є ініціатива Bring Kids Back UA, яка об’єднує зусилля державних органів, міжнародних організацій і громадянського суспільства.

"Діти мають бути возз'єднані зі своїми сім’ями", - наголосив омбудсман.

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Крім того, Лубінець закликав учасників семінару:

Долучитися до пошуку та моніторингу депортованих і примусово переміщених українських дітей, а також тих, кому це загрожує на ТОТ України. Застосовувати санкції до тих, хто залучений до депортації українських дітей. Підтримувати програми реабілітації дітей, які пережили травму війни та депортації. Поділіться досвідом країн Латинської Америки, які вже пройшли через подібні виклики.

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"Акцентую, що попри географічну відстань між Україною та Бразилією, а також інших країн Латинської Америки, ми сподіваємося на підтримку у поверненні українських дітей! Спільними зусиллями ми зможемо досягти результатів", - додав він.