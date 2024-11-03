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Найскладніше повертати з полону не дорослих, а дітей, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський звернувся до партнерів, щодо повернення з Росії українських полонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Україна завжди радіє, коли вдається повернути з російського полону наших людей. Повернути додому. Воїнів, цивільних. Це надзвичайно складно, але ми робимо все, що можна, щоб обміни відбувались.

Проте найскладніше повертати не дорослих, а дітей. Маленьких українців, які вкрадені в рідних. Дітей, які вивезені з тимчасово окупованої нашої території – вивезені в Росію. І яких Росія намагається сховати.

Ніхто сьогодні не скаже точно, скільки їх. Ми знаємо про десятки тисяч. Це й зовсім маленькі діти, і підлітки. Ті, у кого є рідні в Україні. І ті, чиї рідні, на жаль, загинули від російських ударів.

Кожна дитина, яка повернулась додому в Україну, – це щастя. Але всіх – всіх маємо повернути.

Ми хочемо справжнього миру для України – для нашої землі та для всіх наших людей. І це справедливо. Справедливо – повернути додому всіх, кого війною хотіли дому позбавити. Мир має бути надійним", - сказав президент.

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Автор: 

діти (5181) Зеленський Володимир (24552) звернення (632) повернення (253) полонені (2312)


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Топ коментарі
+20
А здавати іх в полон легко було, здавши увесь південь краіни майже за 2 доби?
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03.11.2024 23:30 Відповісти
+11
ВИРОДОК РОДУ ЛЮДСЬКОГО -ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ, ти зробив ВСЄ , щоб догодити дяді путлеру , ти вбив і зробив жебраками -безхатьками сотні тисяч , збрехавши , що не будє ніякого нападу , готуючи капітуляцію і геноцид ( денаціфікацію ) підписав в Стамбулі демонтаж України! УТІЛІЗУЙСЯ , біосміття 💩🦠👿🤮
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04.11.2024 00:30 Відповісти
+8
Вова покайся!
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03.11.2024 23:34 Відповісти
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А здавати іх в полон легко було, здавши увесь південь краіни майже за 2 доби?
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03.11.2024 23:30 Відповісти
ВИРОДОК РОДУ ЛЮДСЬКОГО -ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ, ти зробив ВСЄ , щоб догодити дяді путлеру , ти вбив і зробив жебраками -безхатьками сотні тисяч , збрехавши , що не будє ніякого нападу , готуючи капітуляцію і геноцид ( денаціфікацію ) підписав в Стамбулі демонтаж України! УТІЛІЗУЙСЯ , біосміття 💩🦠👿🤮
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04.11.2024 00:30 Відповісти
Вова покайся!
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03.11.2024 23:34 Відповісти
покойся чи опєрмакійся, кармічно вірніше...
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03.11.2024 23:37 Відповісти
Никто сегодня не скажет точно, сколько их. Джерело:

???
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03.11.2024 23:49 Відповісти
Найскладніше пояснити гаранту конституції, що він не цар.
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03.11.2024 23:52 Відповісти
а
, неадеквату , щось пояснювати ? Воно давно НЕЛЕГЕТИМНЄ і хворє ! Під трибунал за ЗРАДУ ст. 111 з повною конфіскацією НАВІЩО ТЕРПІТЄ ПОДВІЙНЕ ЗНУЩАННЯ ?
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04.11.2024 00:37 Відповісти
Як з єрмаком і верещучкою здавав і розміновував, то було норм йому
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04.11.2024 02:12 Відповісти
А ще складніше українцям нарешті здихатися такого недолугого президента, бо як вибори провести то в нас війна, а як податки підвищувати та комуналку то ніби і немає
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04.11.2024 06:05 Відповісти
"всі складнощі України і її народу від обраних "зелених" складнощів з 2019року
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04.11.2024 08:43 Відповісти
Найважче вас, розумних, ніграма некрадіїв, усунути від влади. Риги, сволота.
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04.11.2024 12:09 Відповісти
 
 