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Сложнее всего возвращать из плена не взрослых, а детей, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский обратился к партнерам, относительно возвращения из России украинских пленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Украина всегда радуется, когда удается вернуть из российского плена наших людей. Вернуть домой. Воинов, гражданских. Это очень сложно, но мы делаем все, что можно, чтобы обмены происходили.

Однако, сложнее всего возвращать не взрослых, а детей. Маленьких украинцев, которые украдены у родных. Детей, вывезеных с временно оккупированной нашей территории - вывезенных в Россию. И которых Россия пытается спрятать.

Никто сегодня не скажет точно, сколько их. Мы знаем о десятках тысяч. Это и совсем маленькие дети, и подростки. Те, у кого есть родные в Украине. И те, чьи родные, к сожалению, погибли от российских ударов.

Каждый ребенок, который вернулся домой в Украину, - это счастье. Но всех - всех должны вернуть.

Мы хотим настоящего мира для Украины - для нашей земли и для всех наших людей. И это справедливо. Справедливо - вернуть домой всех, кого войной хотели дома лишить. Мир должен быть надежным", - сказал президент.

Также читайте: Более 45 стран подписали обязательство вернуть в Украину захваченных Россией гражданских и военнопленных, - Коордштаб

Автор: 

дети (6605) Зеленский Владимир (21057) обращение (776) возврат (235) пленные (2189)


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Топ комментарии
+20
А здавати іх в полон легко було, здавши увесь південь краіни майже за 2 доби?
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03.11.2024 23:30 Ответить
+11
ВИРОДОК РОДУ ЛЮДСЬКОГО -ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ, ти зробив ВСЄ , щоб догодити дяді путлеру , ти вбив і зробив жебраками -безхатьками сотні тисяч , збрехавши , що не будє ніякого нападу , готуючи капітуляцію і геноцид ( денаціфікацію ) підписав в Стамбулі демонтаж України! УТІЛІЗУЙСЯ , біосміття 💩🦠👿🤮
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04.11.2024 00:30 Ответить
+8
Вова покайся!
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03.11.2024 23:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А здавати іх в полон легко було, здавши увесь південь краіни майже за 2 доби?
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03.11.2024 23:30 Ответить
ВИРОДОК РОДУ ЛЮДСЬКОГО -ЗЕПЕРЕВЕРТЕНЬ, ти зробив ВСЄ , щоб догодити дяді путлеру , ти вбив і зробив жебраками -безхатьками сотні тисяч , збрехавши , що не будє ніякого нападу , готуючи капітуляцію і геноцид ( денаціфікацію ) підписав в Стамбулі демонтаж України! УТІЛІЗУЙСЯ , біосміття 💩🦠👿🤮
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04.11.2024 00:30 Ответить
Вова покайся!
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03.11.2024 23:34 Ответить
покойся чи опєрмакійся, кармічно вірніше...
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03.11.2024 23:37 Ответить
Никто сегодня не скажет точно, сколько их. Джерело:

???
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03.11.2024 23:49 Ответить
Найскладніше пояснити гаранту конституції, що він не цар.
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03.11.2024 23:52 Ответить
а
, неадеквату , щось пояснювати ? Воно давно НЕЛЕГЕТИМНЄ і хворє ! Під трибунал за ЗРАДУ ст. 111 з повною конфіскацією НАВІЩО ТЕРПІТЄ ПОДВІЙНЕ ЗНУЩАННЯ ?
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04.11.2024 00:37 Ответить
Як з єрмаком і верещучкою здавав і розміновував, то було норм йому
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04.11.2024 02:12 Ответить
А ще складніше українцям нарешті здихатися такого недолугого президента, бо як вибори провести то в нас війна, а як податки підвищувати та комуналку то ніби і немає
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04.11.2024 06:05 Ответить
"всі складнощі України і її народу від обраних "зелених" складнощів з 2019року
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04.11.2024 08:43 Ответить
Найважче вас, розумних, ніграма некрадіїв, усунути від влади. Риги, сволота.
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04.11.2024 12:09 Ответить
 
 