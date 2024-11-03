Сложнее всего возвращать из плена не взрослых, а детей, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский обратился к партнерам, относительно возвращения из России украинских пленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Украина всегда радуется, когда удается вернуть из российского плена наших людей. Вернуть домой. Воинов, гражданских. Это очень сложно, но мы делаем все, что можно, чтобы обмены происходили.

Однако, сложнее всего возвращать не взрослых, а детей. Маленьких украинцев, которые украдены у родных. Детей, вывезеных с временно оккупированной нашей территории - вывезенных в Россию. И которых Россия пытается спрятать.

Никто сегодня не скажет точно, сколько их. Мы знаем о десятках тысяч. Это и совсем маленькие дети, и подростки. Те, у кого есть родные в Украине. И те, чьи родные, к сожалению, погибли от российских ударов.

Каждый ребенок, который вернулся домой в Украину, - это счастье. Но всех - всех должны вернуть.

Мы хотим настоящего мира для Украины - для нашей земли и для всех наших людей. И это справедливо. Справедливо - вернуть домой всех, кого войной хотели дома лишить. Мир должен быть надежным", - сказал президент.

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