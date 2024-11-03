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Понад 900 КАБів та майже 500 "Шахедів", - Зеленський розповів, чим била РФ по Україні упродовж тижня. ВIДЕО

Минулої ночі Росія тероризувала Україну понад 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти влучили КАБом по цивільному підриємству в Дергачах, - ОВА

"І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі", - резюмує глава держави. 

За даними Повітряних сил, сили ППО сьогодні знищили ракету Х-59/69, 66 ударних БПЛА з 96, ще 27 локаційно втрачені.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) КАБ (396) Шахед (1232)


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Топ коментарі
+17
Потужна статистика! Потужний лідор!
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03.11.2024 11:30 Відповісти
+17
Нах. нам такий президент що лиш розповідає як, чим, скільки разів нас били і якої біди нам завдали? Президент має забезпечити оборону країни а не художні ********** і відосіки про власні пройоби і провали своєї банди.. Гнати цю банду поки не пізно, поки вони не угробили і не здали Україну!
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03.11.2024 11:33 Відповісти
+14
добре вороже рахує , а за своє шось мовчить ...
З.І. Потужний підрахуй !
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03.11.2024 11:35 Відповісти
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03.11.2024 11:29 Відповісти
Потужна статистика! Потужний лідор!
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03.11.2024 11:30 Відповісти
Нах. нам такий президент що лиш розповідає як, чим, скільки разів нас били і якої біди нам завдали? Президент має забезпечити оборону країни а не художні ********** і відосіки про власні пройоби і провали своєї банди.. Гнати цю банду поки не пізно, поки вони не угробили і не здали Україну!
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03.11.2024 11:33 Відповісти
БлаЗень, де наші мільйон дронів?
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03.11.2024 11:34 Відповісти
там де й мільйон дерев
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03.11.2024 12:23 Відповісти
добре вороже рахує , а за своє шось мовчить ...
З.І. Потужний підрахуй !
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03.11.2024 11:35 Відповісти
А где наши КАБы и шахеды? У чиновничьих карманах. Украина только на автомобили потратила $3млрд. И ето вряд ли простые граждане сейчас некуда деньги девать.
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03.11.2024 11:36 Відповісти
....і сотні хрипатих відосіків ((
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03.11.2024 11:37 Відповісти
Це якесь замкнуте коло. Кацапські обстріли...ниття бубачкі...і нічого.
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03.11.2024 11:40 Відповісти
Переведіть вже цього хрипатого підрах@я до Держстату!!
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03.11.2024 11:42 Відповісти
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03.11.2024 11:42 Відповісти
"пзт зєліних расказок" т.52. видання 6. доповнене і перероблене.
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03.11.2024 11:43 Відповісти
Майже три роки війни. Невже так важко зробити таки ж самі КАБи, дрони по типу "шахедів" й запускати їх такими ж хвилями на расію.
Чи тільки відосики, тільки "дайте, дозвольте", та далекобійни шампури з шашликами..
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03.11.2024 11:45 Відповісти
И вот хочется спросить этого гнусавого лидора, - а что он сделал, чтобы эти кабы не били по Украине? Что он сделал , ****?
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03.11.2024 11:46 Відповісти
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ КУДА ГОСУДАРСТВА ВКЛАДЫВАЮТ ДЕНЬГИ НАРОДОВ !!!
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03.11.2024 11:52 Відповісти
Знову слізно жаліється на поганих партнерів, мені його так шкода!!
А чим била Україна по москалям?
Забезпечувати армію зброєю - обов'язок влади, не можеш забезпечити - пиши заяву і звільняйся за власним бажанням, поки копняка не дали...
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03.11.2024 11:52 Відповісти
Підрахуй статист.
Іди вже геть, прострочене!
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03.11.2024 11:55 Відповісти
давайте будемо справедливими!
у києві був пошкоджений асфальт.
асфальт, це тотемне слово в ******** україні зе!шобли.
значить зе!лідор все робить правильно, кладе асфальт.
колись курбанова десь підловила зе!поца і запитала, чому заборонили стріляти у відповідь, то зе!дятел відповів, що б не було ще гірше.
то, чому воно не дасть наказ бомбити мааскву.
та тому що сцикеє дратувати крємлєчмоль, і той почне бомбити кончу заспу.
кияне, ви задумувались, чому уламки не падають на кончу? чому ракети мопеди спокійно пролітають обухів, та падають на солом'янку, на корчевате, на голосієво?
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03.11.2024 12:01 Відповісти
А це чучело все підрахунками займається. Комусь від того легше? Чи це функція препіздента?
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03.11.2024 12:02 Відповісти
Порохобот, наш потужний Лідор всесторонньо розвинутий, може навіть увертюру Бетховена зуєм на піаніно зіграти
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03.11.2024 12:38 Відповісти
Екс-голова Запорізької облдержадміністрації, російський пропагандист, який «визнав» лнр/днр Євген Червоненко «дослужився» до полковника? В мережі з'явилось свіже фото Червоненка, яке свідчить про його стрімку військову кар'єру. (c)

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03.11.2024 12:10 Відповісти
почесний розвідник буданова.
от знімуть сирського, призначать червоненко.
звідки у почесного єврея, всіх євреїв, таке прізвище?
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03.11.2024 12:18 Відповісти
ТурбоПотужна доповідь!!!
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03.11.2024 12:17 Відповісти
наш потужний Лідор ще й бухгалтер
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03.11.2024 12:33 Відповісти
 
 