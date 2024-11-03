Понад 900 КАБів та майже 500 "Шахедів", - Зеленський розповів, чим била РФ по Україні упродовж тижня. ВIДЕО

Минулої ночі Росія тероризувала Україну понад 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

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"І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі", - резюмує глава держави.

За даними Повітряних сил, сили ППО сьогодні знищили ракету Х-59/69, 66 ударних БПЛА з 96, ще 27 локаційно втрачені.