Понад 900 КАБів та майже 500 "Шахедів", - Зеленський розповів, чим била РФ по Україні упродовж тижня. ВIДЕО
Минулої ночі Росія тероризувала Україну понад 50 ударними дронами, а за тиждень завдала по різних наших регіонах ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "шахедів".
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.
"І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі", - резюмує глава держави.
За даними Повітряних сил, сили ППО сьогодні знищили ракету Х-59/69, 66 ударних БПЛА з 96, ще 27 локаційно втрачені.
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З.І. Потужний підрахуй !
Чи тільки відосики, тільки "дайте, дозвольте", та далекобійни шампури з шашликами..
А чим била Україна по москалям?
Забезпечувати армію зброєю - обов'язок влади, не можеш забезпечити - пиши заяву і звільняйся за власним бажанням, поки копняка не дали...
Іди вже геть, прострочене!
у києві був пошкоджений асфальт.
асфальт, це тотемне слово в ******** україні зе!шобли.
значить зе!лідор все робить правильно, кладе асфальт.
колись курбанова десь підловила зе!поца і запитала, чому заборонили стріляти у відповідь, то зе!дятел відповів, що б не було ще гірше.
то, чому воно не дасть наказ бомбити мааскву.
та тому що сцикеє дратувати крємлєчмоль, і той почне бомбити кончу заспу.
кияне, ви задумувались, чому уламки не падають на кончу? чому ракети мопеди спокійно пролітають обухів, та падають на солом'янку, на корчевате, на голосієво?
от знімуть сирського, призначать червоненко.
звідки у почесного єврея, всіх євреїв, таке прізвище?