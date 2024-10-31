УКР
Новини
Окупанти влучили КАБом по цивільному підриємству в Дергачах, - ОВА

Росіяни обстріляли Дергачі

Ввечері 31 жовтня росіяни скинули КАБ на Дергачі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У Дергачах є влучання КАБа у цивільне підриємство. Троє людей отримали гострі реакції на стрес. Медики Обласного центру екстренки надали допомогу на місці", - написав Синєгубов.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що в Харкові пролунали вибухи.

Читайте: Росіяни вдарили по Дергачах на Харківщині. Одна людина загинула, ще 13 постраждали. ФОТОрепортаж

обстріл (31019) Дергачі (26) КАБ (437)
