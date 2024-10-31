РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10147 посетителей онлайн
Новости
1 126 1

Оккупанты ударили КАБом по гражданскому предприятию в Дергачах, - ОВА

Росіяни обстріляли Дергачі

Вечером 31 октября россияне сбросили КАБ на Дергачи.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В Дергачах есть попадание КАБа в гражданское предприятие. Три человека получили острые реакции на стресс. Медики Областного центра экстренки оказали помощь на месте", - написал Синегубов.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что в Харькове прогремели взрывы.

Читайте также: Оккупанты ударили двумя КАБами по Дергачам на Харьковщине

Автор: 

обстрел (29682) Дергачи (25) КАБ (436)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
F-16 як фантікі від імпортних жувачок, *****...
показать весь комментарий
31.10.2024 21:36 Ответить
 
 