Оккупанты ударили КАБом по гражданскому предприятию в Дергачах, - ОВА

Вечером 31 октября россияне сбросили КАБ на Дергачи.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В Дергачах есть попадание КАБа в гражданское предприятие. Три человека получили острые реакции на стресс. Медики Областного центра экстренки оказали помощь на месте", - написал Синегубов.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что в Харькове прогремели взрывы.

