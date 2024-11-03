Сили ППО знищили ракету Х-59/69, 66 ударних БПЛА з 96, ще 27 локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники у ніч проти 3 листопада атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 96 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України",- йдеться в повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь.

Наразі у повітряному просторі України зафіксовано два ударні БпЛА, повітряна тривога оголошена у Сумській та Полтавській областях. Бойова робота триває.

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