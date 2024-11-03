РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8490 посетителей онлайн
Новости
1 180 1

Силы ПВО уничтожили ракету Х-59/69, 66 ударных БПЛА из 96, еще 27 локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

мобільні групи ППО на Сумщині

Российские захватчики в ночь на 3 ноября атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 96 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины",- говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Еще 27 вражеских беспилотников локально потеряно, 1 БпЛА - улетел в Беларусь.

Сейчас в воздушном пространстве Украины зафиксировано два ударных БпЛА, воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях. Боевая работа продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедов" на Киевщину: обломками повреждены окна в многоэтажках, горела крыша дома

ІнфограФІКА

Автор: 

ПВО (2884) Воздушные силы (2468) Шахед (1229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому жоден безпілотник не попав в Конча Заспу, а тільки по будинках звичйних людей?
показать весь комментарий
03.11.2024 11:39 Ответить
 
 