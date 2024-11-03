Силы ПВО уничтожили ракету Х-59/69, 66 ударных БПЛА из 96, еще 27 локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики в ночь на 3 ноября атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 96 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины",- говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Еще 27 вражеских беспилотников локально потеряно, 1 БпЛА - улетел в Беларусь.

Сейчас в воздушном пространстве Украины зафиксировано два ударных БпЛА, воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях. Боевая работа продолжается.

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