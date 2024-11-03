Атака "Шахедов" на Киевщину: обломками повреждены окна в многоэтажках, горела крыша дома

С ночи 3 ноября 2024 года Киевщина отражала очередную массированную атаку вражеских дронов. Тревога в регионе продолжалась почти 11 часов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе активно работали силы ПВО.

"Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в 5 районах фиксируются повреждения вследствие падения обломков сбитых целей

По состоянию на 8:30 в 3 районах в 4 жилых многоэтажках выбито остекление окон и балконов. Также повреждены 5 частных домов - выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады. В одном из домов произошло возгорание крыши. Пожар ликвидирован. Также пожар ликвидирован на хозяйственной постройке.

Кроме того, отмечается, что обломками сбитых целей повреждены 3 автомобиля. Один из них полностью уничтожен.

В 4 районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.

"Всем пострадавшим будет оказана помощь с ремонтом поврежденных зданий. Уже работаем над этим вместе с местными властями и международными партнерами", - резюмирует Кравченко.

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Как сообщалось, в ночь на 3 ноября российские оккупанты несколькими волнами атаковали Киев ударными беспилотниками Shahed. Обломки дронов упали в двух районах столицы Украины. Также сообщалось, что на Черниговщине беспилотник попал в жилой дом.