Атака "Шахедов" на Киевщину: обломками повреждены окна в многоэтажках, горела крыша дома
С ночи 3 ноября 2024 года Киевщина отражала очередную массированную атаку вражеских дронов. Тревога в регионе продолжалась почти 11 часов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в регионе активно работали силы ПВО.
"Вражеские цели были уничтожены. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.
Последствия вражеской атаки
По данным ОВА, в 5 районах фиксируются повреждения вследствие падения обломков сбитых целей
По состоянию на 8:30 в 3 районах в 4 жилых многоэтажках выбито остекление окон и балконов. Также повреждены 5 частных домов - выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады. В одном из домов произошло возгорание крыши. Пожар ликвидирован. Также пожар ликвидирован на хозяйственной постройке.
Кроме того, отмечается, что обломками сбитых целей повреждены 3 автомобиля. Один из них полностью уничтожен.
В 4 районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.
"Всем пострадавшим будет оказана помощь с ремонтом поврежденных зданий. Уже работаем над этим вместе с местными властями и международными партнерами", - резюмирует Кравченко.
Как сообщалось, в ночь на 3 ноября российские оккупанты несколькими волнами атаковали Киев ударными беспилотниками Shahed. Обломки дронов упали в двух районах столицы Украины. Также сообщалось, что на Черниговщине беспилотник попал в жилой дом.
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