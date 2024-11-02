РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости
1 363 8

Из-за дроновой атаки повреждены электросети на Киевщине: энергетики возвращают свет, - ДТЭК

Енергетика під обстрілом

Сегодня, 2 ноября 2024 года, враг в очередной раз атаковал Киев и Киевскую область ударными дронами. В результате падения обломков было зафиксировано три факта повреждения сетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице. Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет. Сама высоковольтная линия нуждается в ремонте.

Еще одно повреждение распределительных сетей привело к отключению в Бучанском районе области. Уже в 11:47 удалось вернуть свет во все дома.

Читайте также: Украина и РФ ведут переговоры о взаимном прекращении атак на энергетику, - The Financial Times

Третье повреждение сетей зафиксировано в 10:57 в Вышгородском районе. Энергетики продолжают ремонтные работы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован. Также сообщалось, что обломки дронов упали в 6 районах Киева.

Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.

Автор: 

Киев (26150) Киевская область (4370) энергетика (2619)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось пазли не грають:все позбивали,а "славнозвісні уламки"накоїли лиха.. Як завжди..
показать весь комментарий
02.11.2024 14:51 Ответить
Уламки повинні кудись падати. Не можуть згоряти безслідно..

Крім того, на електрику вже начасі ціну підіймати. Привід потрібен.
показать весь комментарий
02.11.2024 14:57 Ответить
Згоден з Вами...Проте,скільки буде посилань "на уламки"? В кожного "уламка"своя траекторія падіння і як на "диво",ця траекторія накладається на якийсь важливий об'єкт...
показать весь комментарий
02.11.2024 15:23 Ответить
Знаєте, сьогодні перехрестилась. Арокинулась від того, що кішка здриснула, а за вікнами чутно ППО. Гучно було - капець. Але вже за ці роки відрізняєш постріли, від вибухів та падінь..дяка Богові, от на наш квартал не впало..збиті менше руйнувань приносять...

зелені постійно будуть розповвдати про уламки так, як їм зручно.

Чекаємо на електрику по 7 грн.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:07 Ответить
Ну тому що такі об'єкти і є ціллю. Ах, я ж забув: кацапи дурні, мобікі-чмобікі, Шахеди не літають, ракет на "двє-трі нєдєлі
показать весь комментарий
02.11.2024 16:31 Ответить
Про повернення світла об 11.47 - повна брехня. Обіцяють після 18, але ж це тільки обіцянки-цяцянки
показать весь комментарий
02.11.2024 15:27 Ответить
Так, не вірте нікому: зараз просто
продають електроенергію. Тільки... Пссс... Нікому. Це я вам по секрету...
показать весь комментарий
02.11.2024 16:33 Ответить
В кацапії у взимку пошкодити при -50 лінії ЛЕП та газогони. Смерть кацапам!
показать весь комментарий
02.11.2024 16:28 Ответить
 
 