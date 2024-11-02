Из-за дроновой атаки повреждены электросети на Киевщине: энергетики возвращают свет, - ДТЭК

Сегодня, 2 ноября 2024 года, враг в очередной раз атаковал Киев и Киевскую область ударными дронами. В результате падения обломков было зафиксировано три факта повреждения сетей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице. Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет. Сама высоковольтная линия нуждается в ремонте.

Еще одно повреждение распределительных сетей привело к отключению в Бучанском районе области. Уже в 11:47 удалось вернуть свет во все дома.

Третье повреждение сетей зафиксировано в 10:57 в Вышгородском районе. Энергетики продолжают ремонтные работы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован. Также сообщалось, что обломки дронов упали в 6 районах Киева.

Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.