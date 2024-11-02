Из-за дроновой атаки повреждены электросети на Киевщине: энергетики возвращают свет, - ДТЭК
Сегодня, 2 ноября 2024 года, враг в очередной раз атаковал Киев и Киевскую область ударными дронами. В результате падения обломков было зафиксировано три факта повреждения сетей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Как отмечается, утреннее поражение транзитной высоковольтной линии в Киевской области привело к отключению света в столице. Часть домов Голосеевского района осталась без электричества. Энергетики ДТЭК оперативно перезаживили клиентов и в течение одного часа вернули свет. Сама высоковольтная линия нуждается в ремонте.
Еще одно повреждение распределительных сетей привело к отключению в Бучанском районе области. Уже в 11:47 удалось вернуть свет во все дома.
Третье повреждение сетей зафиксировано в 10:57 в Вышгородском районе. Энергетики продолжают ремонтные работы.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован. Также сообщалось, что обломки дронов упали в 6 районах Киева.
Напомним, на Киевщине ранена женщина, повреждены жилые объекты.
Крім того, на електрику вже начасі ціну підіймати. Привід потрібен.
зелені постійно будуть розповвдати про уламки так, як їм зручно.
Чекаємо на електрику по 7 грн.
продають електроенергію. Тільки... Пссс... Нікому. Це я вам по секрету...