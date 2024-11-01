РУС
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

ворог запустив шахеди в бік України

Вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Шахеды" из Курской области на Сумщину. Курс - юго-западный", - сообщили ВС в 18:44.

Обновлена ​​информация о движении вражеских БПЛА:

  • "Новая группа "Шахедов" из Белгородской области, РФ к югу Сумщины!"
    Курс – западный;
  • Группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на юг", – сообщили ВС в 19:03.

В 19:23 ВС сообщали о движении "шахедов" с севера и востока в направлении Сум.

В 20:28 ВС сообщали о новой группе "шахедов" на севере Сумщины курсом на юг.

В 21:40 ВС сообщили о вражеском БпЛА на севере Сум курсом на город.

В 22:45 ВС сообщили о новой группе "шахедов" с востока на Сумы.

В 23:15 сообщалось о:

  • "Шахедах" в районе Сум и в центре Сумщины курсом на юго-запад;
  • Новая группа "шахедов" на северо-востоке Харьковщины двигается к югу.

Топ комментарии
+7
Пі*ари !
показать весь комментарий
01.11.2024 19:20 Ответить
+6
Як тільки вечір наступає
Кацап шахеди запускає.
Кацап найбільша є потвора,
Їм повернеться наше горе!
показать весь комментарий
01.11.2024 19:29 Ответить
+2
Ну не називайте свинособак росіянами, бо хтось може подумати, що мова іде про людей...
показать весь комментарий
01.11.2024 19:41 Ответить
