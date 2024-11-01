Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Шахеды" из Курской области на Сумщину. Курс - юго-западный", - сообщили ВС в 18:44.
Обновлена информация о движении вражеских БПЛА:
- "Новая группа "Шахедов" из Белгородской области, РФ к югу Сумщины!"
Курс – западный;
- Группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на юг", – сообщили ВС в 19:03.
В 19:23 ВС сообщали о движении "шахедов" с севера и востока в направлении Сум.
В 20:28 ВС сообщали о новой группе "шахедов" на севере Сумщины курсом на юг.
В 21:40 ВС сообщили о вражеском БпЛА на севере Сум курсом на город.
В 22:45 ВС сообщили о новой группе "шахедов" с востока на Сумы.
В 23:15 сообщалось о:
- "Шахедах" в районе Сум и в центре Сумщины курсом на юго-запад;
- Новая группа "шахедов" на северо-востоке Харьковщины двигается к югу.
