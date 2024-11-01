РУС
Новости Война
2023 БПЛА выпустила РФ по Украине в октябре 2024 года, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

РФ запустила понад 2 тис. БПЛА по Україні в жовтні 2024 року

Более 2 тысяч ударных БПЛА "Shahed" и других беспилотников неустановленного типа запустили российские оккупанты по Украине в октябре 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Так, в прошлом месяце захватчики всего выпустили 2023 БПЛА. Из них 1185 было уничтожено/подавлено украинскими защитниками, 738 единиц локально потеряно, еще 29 БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.

"В общей сложности, с начала 2024 года противник запустил по территории Украины 6987 ударных БПЛА. Преимущественно, вражеские дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины", - отметили в Генштабе.

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", - добавили там.

Читайте: Задержан ученый из Харькова, который помогал врагу совершенствовать "Шахеды", его студент сбежал в РФ и разрабатывает дроны, - СБУ. ФОТО

Генштаб ВС (7006) обстрел (29713) Шахед (1527)
В нас 1200000 БПЛА,чи бла ,бла,бла ......!
01.11.2024 10:07 Ответить
більше , особено ночних , у кацапні таких нема
01.11.2024 10:30 Ответить
⚡️Цієї ночі оборонці неба збили 31 із 48 ударних БпЛА та 1 із 3 КАР Х-59/69

Ще 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА - полетіли у напрямку Білорусі.
01.11.2024 10:27 Ответить
31 + 14 + 3 =48 - 100% сбито
01.11.2024 10:28 Ответить
"там залишилось ще на 2-3 атаки"
01.11.2024 10:34 Ответить
А де відповідь ,де ті мільйон дронів обіцяні "найвеличнішим" чи будем слухати "план перемоги " і саміт миру ?
01.11.2024 11:09 Ответить
А Україна випустила більше 3 тисячі відосів Гундоса і його марафону. Дуже потужно заліпили маленькі мізки зебілів 73%, мабуть вже навіки.
01.11.2024 12:37 Ответить
 
 