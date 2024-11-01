2023 БПЛА выпустила РФ по Украине в октябре 2024 года, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

Более 2 тысяч ударных БПЛА "Shahed" и других беспилотников неустановленного типа запустили российские оккупанты по Украине в октябре 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Так, в прошлом месяце захватчики всего выпустили 2023 БПЛА. Из них 1185 было уничтожено/подавлено украинскими защитниками, 738 единиц локально потеряно, еще 29 БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.

"В общей сложности, с начала 2024 года противник запустил по территории Украины 6987 ударных БПЛА. Преимущественно, вражеские дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины", - отметили в Генштабе.

"Благодаря профессионализму и мастерству военнослужащих Сил обороны от российского воздушного террора удалось спасти тысячи жизней наших людей, уберечь от разрушений сотни домов украинских граждан и важных объектов государства", - добавили там.

Читайте: Задержан ученый из Харькова, который помогал врагу совершенствовать "Шахеды", его студент сбежал в РФ и разрабатывает дроны, - СБУ. ФОТО