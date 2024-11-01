УКР
2 023 БПЛА випустила РФ по Україні в жовтні 2024 року, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

РФ запустила понад 2 тис. БПЛА по Україні в жовтні 2024 року

Понад 2 тисячі ударних БПЛА "Shahed" та інших безпілотників невстановленого типу запустили російські окупанти по Україні у жовтні 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Так, минулого місяця загарбники всього випустили 2023 БПЛА. Із них 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України.

"Загалом, з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно, ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України", - зазначили у Генштабі.

"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави", - додали там.

РФ запустила понад 2 тис. БПЛА по Україні в жовтні 2024 року

В нас 1200000 БПЛА,чи бла ,бла,бла ......!
01.11.2024 10:07 Відповісти
більше , особено ночних , у кацапні таких нема
01.11.2024 10:30 Відповісти
⚡️Цієї ночі оборонці неба збили 31 із 48 ударних БпЛА та 1 із 3 КАР Х-59/69

Ще 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА - полетіли у напрямку Білорусі.
01.11.2024 10:27 Відповісти
31 + 14 + 3 =48 - 100% сбито
01.11.2024 10:28 Відповісти
"там залишилось ще на 2-3 атаки"
01.11.2024 10:34 Відповісти
А де відповідь ,де ті мільйон дронів обіцяні "найвеличнішим" чи будем слухати "план перемоги " і саміт миру ?
01.11.2024 11:09 Відповісти
А Україна випустила більше 3 тисячі відосів Гундоса і його марафону. Дуже потужно заліпили маленькі мізки зебілів 73%, мабуть вже навіки.
01.11.2024 12:37 Відповісти
 
 