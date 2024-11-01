2 023 БПЛА випустила РФ по Україні в жовтні 2024 року, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА
Понад 2 тисячі ударних БПЛА "Shahed" та інших безпілотників невстановленого типу запустили російські окупанти по Україні у жовтні 2024 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
Так, минулого місяця загарбники всього випустили 2023 БПЛА. Із них 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України.
"Загалом, з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно, ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України", - зазначили у Генштабі.
"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави", - додали там.
Ще 14 безпілотників локаційно втрачено, три БпЛА - полетіли у напрямку Білорусі.