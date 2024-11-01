УКР
2 030 2

Нічна атака "шахедів": на Київщині та Черкащині уламки пошкодили житлову інфраструктуру. ФОТО

Наслідки атаки на Київщину

У ніч проти 1 листопада у Київській та Черкаській областях працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджень дістали житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили керівники Київської ОВА Руслан Кравченко та Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За словами Кравченка, внаслідок атаки постраждалих серед населення немає. Також не зафіксовано влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Київщина
Київщина

"В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 2 приватних будинки. Пошкодження незначні - вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі", - додав він.

У Черкаській області, на Золотоніщині, пошкоджено житлову інфраструктуру, повідомив Табурець. Проте зазначив, що, на щастя,  без потерпілих.

Автор: 

Київська область (4274) Шахед (1530) Чернігівська область (1055)
Коментувати
Сортувати:
Гарний будиночок пошкоджено !!
показати весь коментар
01.11.2024 11:02 Відповісти
 
 