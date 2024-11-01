РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8618 посетителей онлайн
Новости Фото
2 030 2

Ночная атака "шахедов": на Киевщине и Черкасщине обломки повредили жилищную инфраструктуру. ФОТО

Наслідки атаки на Київщину

В ночь на 1 ноября в Киевской и Черкасской областях работали силы ПВО. В результате падения обломков повреждения получили жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили руководители Киевской ОВА Руслан Кравченко и Черкасской ОВА - Игорь Табурец.

По словам Кравченко, в результате атаки пострадавших среди населения нет. Также не зафиксировано попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

Київщина
Київщина

"В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 2 частных дома. Повреждения незначительные - выбиты окна, повреждены фасады и кровли", - добавил он.

В Черкасской области, на Золотоношщине, повреждена жилая инфраструктура, сообщил Табурец. Он отметил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Автор: 

Киевская область (4370) Шахед (1527) Черниговская область (1283)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарний будиночок пошкоджено !!
показать весь комментарий
01.11.2024 11:02 Ответить
 
 