Ночная атака "шахедов": на Киевщине и Черкасщине обломки повредили жилищную инфраструктуру. ФОТО

В ночь на 1 ноября в Киевской и Черкасской областях работали силы ПВО. В результате падения обломков повреждения получили жилые дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили руководители Киевской ОВА Руслан Кравченко и Черкасской ОВА - Игорь Табурец.

По словам Кравченко, в результате атаки пострадавших среди населения нет. Также не зафиксировано попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.





"В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 2 частных дома. Повреждения незначительные - выбиты окна, повреждены фасады и кровли", - добавил он.

В Черкасской области, на Золотоношщине, повреждена жилая инфраструктура, сообщил Табурец. Он отметил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.