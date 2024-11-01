Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед".

""Шахеди" з Курської області на Сумщину. Курс - південно-західний", - повідомили ПС о 18:44.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА:

"Нова група "шахедів" з Бєлгородської області, РФ на південь Сумщини!

Курс - західний;

Група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь

О 19:23 ПС повідомляли про рух "шахедів" з півночі та сходу у напрямку Сум.

О 20:28 ПС повідомляли про нову групу "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь.

О 21:40 ПС повідомили про ворожий БпЛА на північніше Сум курсом на місто.

О 22:45 ПС повідомили про нову групу "шахедів" зі сходу на Суми.

О 23:15 повідомлялося про:

"Шахеди" в районі Сум та у центрі Сумщини курсом на південний захід;

Нова група "шахедів" на північному сході Харківщини рухаються на південь.

О 23:34 ПС повідомили про:

"Шахеди" із Сумщини на Полтавщину;

Нова група "шахедів" з Курської обл., РФ у напрямку Сум;

БпЛА на Харківщині продовжують рух на південь.

