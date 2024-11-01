УКР
Новини Війна
6 263 18

Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

ворог запустив шахеди в бік України

Ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

""Шахеди" з Курської області на Сумщину. Курс - південно-західний", - повідомили ПС о 18:44.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА:

  • "Нова група "шахедів" з Бєлгородської області, РФ на південь Сумщини!
    Курс - західний;
  • Група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь", - повідомили ПС о 19:03.

О 19:23 ПС повідомляли про рух "шахедів" з півночі  та сходу у напрямку Сум.

О 20:28 ПС повідомляли про нову групу "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь.

О 21:40 ПС повідомили про ворожий БпЛА на північніше Сум курсом на місто.

О 22:45 ПС повідомили про нову групу "шахедів" зі сходу на Суми.

О 23:15 повідомлялося про:

  • "Шахеди" в районі Сум та у центрі Сумщини курсом на південний захід;
  • Нова група "шахедів" на північному сході Харківщини рухаються на південь.

О 23:34 ПС повідомили про:

  • "Шахеди" із Сумщини на Полтавщину;
  • Нова група "шахедів" з Курської обл., РФ у напрямку Сум;
  • БпЛА на Харківщині продовжують рух на південь.

Повітряні сили (3042) Шахед (1532)
Пі*ари !
показати весь коментар
01.11.2024 19:20 Відповісти
Як тільки вечір наступає
Кацап шахеди запускає.
Кацап найбільша є потвора,
Їм повернеться наше горе!
показати весь коментар
01.11.2024 19:29 Відповісти
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
показати весь коментар
01.11.2024 22:45 Відповісти
Ну не називайте свинособак росіянами, бо хтось може подумати, що мова іде про людей...
показати весь коментар
01.11.2024 19:41 Відповісти
Росіяни не люди а чєлавєкі.
показати весь коментар
01.11.2024 20:12 Відповісти
+++
Совершенно в вами согласен (даже странно).
Когда мы говорим о неизвестном количестве (перепись 2001-го года) употребляют слово люди.
Когда можно оперировать, хоть каким цифрами (перепись 2021-го года) употребляют слово человек.
показати весь коментар
02.11.2024 08:16 Відповісти
не переймайтесь! "2-3 шахіда" - рука з оп-и прєзіка.
показати весь коментар
01.11.2024 20:23 Відповісти
А як називаються українські наймасовіші ударні дрони?
показати весь коментар
01.11.2024 20:31 Відповісти
Один з ворожих «шахедів» влучив у 9ти поверховий житловий будинок у Ковпаківському районі Сум.

Наразі інформації про жертв немає, щонайменше 5 поранених людей в лікарні. (с)
показати весь коментар
01.11.2024 20:39 Відповісти
За нелоха можна не хвилюватись, він в ***** бункері
показати весь коментар
01.11.2024 22:15 Відповісти
Ребята ! Враг отступит ! Украина будет независимой и свободной страной !!!
показати весь коментар
01.11.2024 22:40 Відповісти
Уважаю Володю Высоцкого ! И других советских исполнителей !
показати весь коментар
01.11.2024 22:43 Відповісти
Люблю Украинский - страдающий народ ! Слава русскому гению Володе Высоцкому !!!
показати весь коментар
01.11.2024 22:51 Відповісти
Апахмелись!
показати весь коментар
01.11.2024 23:05 Відповісти
Людмила Любко . Припустимо, що Висоцький геній але не "русскій" а хіба що московитський. "Русскіє" придумані Петром І у 1721-му році указом про "Россійскую імперію".
показати весь коментар
01.11.2024 23:18 Відповісти
 
 