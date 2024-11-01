Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
""Шахеди" з Курської області на Сумщину. Курс - південно-західний", - повідомили ПС о 18:44.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА:
- "Нова група "шахедів" з Бєлгородської області, РФ на південь Сумщини!
Курс - західний;
- Група "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь", - повідомили ПС о 19:03.
О 19:23 ПС повідомляли про рух "шахедів" з півночі та сходу у напрямку Сум.
О 20:28 ПС повідомляли про нову групу "шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь.
О 21:40 ПС повідомили про ворожий БпЛА на північніше Сум курсом на місто.
О 22:45 ПС повідомили про нову групу "шахедів" зі сходу на Суми.
О 23:15 повідомлялося про:
- "Шахеди" в районі Сум та у центрі Сумщини курсом на південний захід;
- Нова група "шахедів" на північному сході Харківщини рухаються на південь.
О 23:34 ПС повідомили про:
- "Шахеди" із Сумщини на Полтавщину;
- Нова група "шахедів" з Курської обл., РФ у напрямку Сум;
- БпЛА на Харківщині продовжують рух на південь.
Топ коментарі
+7 Hulio
показати весь коментар01.11.2024 19:20 Відповісти Посилання
+6 Поділля16
показати весь коментар01.11.2024 19:29 Відповісти Посилання
+2 Oresta Bartka
показати весь коментар01.11.2024 19:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кацап шахеди запускає.
Кацап найбільша є потвора,
Їм повернеться наше горе!
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш вечерний квартал!
Здесь сияют витрины
И горят фонари,
Здесь сигналят машины
От зари до зари.
Здесь красотки танцуют,
Здесь вседа полный зал,
Здесь девчонки целуют,
Даже если устал.
Здесь всегда зажигает
Наш Вечерний Квартал!
Совершенно в вами согласен (даже странно).
Когда мы говорим о неизвестном количестве (перепись 2001-го года) употребляют слово люди.
Когда можно оперировать, хоть каким цифрами (перепись 2021-го года) употребляют слово человек.
Наразі інформації про жертв немає, щонайменше 5 поранених людей в лікарні. (с)