Горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, - ГСЧС о последствиях атаки на столицу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 2 ноября Киев снова оказался под вражеским ударом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Последствия атаки

Как отмечается, в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города.

Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома.

Информация о пострадавших уточняется.













Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве осколками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке.

Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.