Горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, - ГСЧС о последствиях атаки на столицу. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром 2 ноября Киев снова оказался под вражеским ударом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Последствия атаки
Как отмечается, в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города.
Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве осколками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке.
Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.
P.S было на Цензор, один профессор механики двигатели для беспилотников кацапами модернизировал. Другой спутниковым позиционированием занимался.
https://t.me/insiderUKR/85923
Бухають, святкують..2 листопада 1721 року петруха І отримав від синоду титул імператора й проголосив росію російською імперією..
Може путіна коронують?
украінцям , спокій 😡