7 662 17

Горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, - ГСЧС о последствиях атаки на столицу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 2 ноября Киев снова оказался под вражеским ударом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Последствия атаки

Как отмечается, в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города.

Спасатели осуществляют эвакуацию жильцов дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедов" на Киев: обломки повредили высоковольтную линию электропередач

пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве осколками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке.

Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.

Автор: 

пожар (6039) ГСЧС (5151) Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1527)
+7
а чому не Палає ******* арБат???(,
показать весь комментарий
02.11.2024 07:22 Ответить
+5
Інше питання - чому ми не зробили досі щось подібне? Ну, ефективна ж, сук@, зброя, і дешева. Чи ми такі горді, що копіювати не будемо, а будемо свій велосипед вигадувати?
показать весь комментарий
02.11.2024 07:46 Ответить
+4
Мда... була у людини квартира і тепер згоріла квартира....
показать весь комментарий
02.11.2024 07:17 Ответить
Комментировать
сбивают только над 3-мя районами постоянно...щось пороблено...
показать весь комментарий
02.11.2024 07:16 Ответить
Мда... була у людини квартира і тепер згоріла квартира....
показать весь комментарий
02.11.2024 07:17 Ответить
Була на 1,5 мільйона квартира.
показать весь комментарий
02.11.2024 12:31 Ответить
а чому не Палає ******* арБат???(,
показать весь комментарий
02.11.2024 07:22 Ответить
Інше питання - чому ми не зробили досі щось подібне? Ну, ефективна ж, сук@, зброя, і дешева. Чи ми такі горді, що копіювати не будемо, а будемо свій велосипед вигадувати?
показать весь комментарий
02.11.2024 07:46 Ответить
У нас кладезь талантов в Харькове работает на кацапов. Получается в Украине они, просто не востребованы.
P.S было на Цензор, один профессор механики двигатели для беспилотников кацапами модернизировал. Другой спутниковым позиционированием занимался.
показать весь комментарий
02.11.2024 08:38 Ответить
Летают очень низко. Прямо над крышами домов.

https://t.me/insiderUKR/85923
показать весь комментарий
02.11.2024 07:35 Ответить
Низько, щоб радари не засікли.
показать весь комментарий
02.11.2024 07:42 Ответить
Над Києвом кружляє мопед. Неподалік мого будинку пролетів. Щось останнім часом вогонь по них ведеться якось в'яло та поодиноко. Таке враження що немає кому стріляти. Хоч бери свій карабін та сам збивай. Але ж впаде комусь на голову.
показать весь комментарий
03.11.2024 00:48 Ответить
Та да, щось гучно сьогодні. Аж прокинувся
показать весь комментарий
02.11.2024 07:38 Ответить
Угу, в мене кішка навіть сховалась десь, давно так не лякалась..
показать весь комментарий
02.11.2024 07:59 Ответить
У мене не так, до ближче до вас туди
показать весь комментарий
02.11.2024 08:05 Ответить
Чого присрались до Солом'янського і Святошинського ?
показать весь комментарий
02.11.2024 07:43 Ответить
Не всі райони просто назвали..
показать весь комментарий
02.11.2024 08:00 Ответить
Сьогодні цілий день гучно буде, мабудь..

Бухають, святкують..2 листопада 1721 року петруха І отримав від синоду титул імператора й проголосив росію російською імперією..

Може путіна коронують?
показать весь комментарий
02.11.2024 10:48 Ответить
Краще було б , якби пуйло здохло в страшних муках , та дав нам
украінцям , спокій 😡
украінцям , спокій 😡
показать весь комментарий
02.11.2024 10:55 Ответить
Та нехай й коронують...головне, щоб воно здохло й посіпаки його передохли..можуть через святкування
показать весь комментарий
02.11.2024 11:50 Ответить
 
 