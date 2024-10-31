РУС
Атака "шахедов" на Киев: обломки повредили высоковольтную линию электропередач

Наслідки нічної атаки російських дронів в Подільському районі Києва 31 жовтня

Утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал. Но линия требует существенного восстановления. Энергетики продолжают ее ремонтировать", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 31 октября Россия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками Киев. В Подольском районе столицы зафиксировали последствия вражеской атаки.

Смотрите: Последствия ночной атаки "шахедов" в Подольском районе Киева. ФОТОрепортаж

