Атака "шахедов" на Киев: обломки повредили высоковольтную линию электропередач
Утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.
"Благодаря автоматическим переключениям свет в домах киевлян не исчезал. Но линия требует существенного восстановления. Энергетики продолжают ее ремонтировать", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 31 октября Россия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками Киев. В Подольском районе столицы зафиксировали последствия вражеской атаки.
