Атака "шахедів" на Київ: уламки пошкодили високовольтну лінію електропередач
Зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.
"Завдяки автоматичним переключенням світло в домівках киян не зникало. Однак лінія потребує суттєвого відновлення. Енергетики продовжують її ремонтувати", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня Росія вкотре атакувала ударними безпілотниками Київ. У Подільському районі столиці зафіксували наслідки ворожої атаки.
