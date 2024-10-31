Атака "шахедів" на Київ: уламки пошкодили високовольтну лінію електропередач

Зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

"Завдяки автоматичним переключенням світло в домівках киян не зникало. Однак лінія потребує суттєвого відновлення. Енергетики продовжують її ремонтувати", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня Росія вкотре атакувала ударними безпілотниками Київ. У Подільському районі столиці зафіксували наслідки ворожої атаки.

