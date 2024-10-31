Последствия ночной атаки "шахедов" в Подольском районе Киева. ФОТОрепортаж
В ночь на 31 октября Россия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками Киев. В Подольском районе столицы зафиксировали последствия вражеской атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.
В результате ночной атаки врага, в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, который был оперативно ликвидирован.
Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.
Также в результате атаки повреждена высоковольтная линия электропередачи.
Информация о пострадавших не поступала, сообщили в КГВА.
