Последствия ночной атаки "шахедов" в Подольском районе Киева. ФОТОрепортаж

В ночь на 31 октября Россия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками Киев. В Подольском районе столицы зафиксировали последствия вражеской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в КГВА.

В результате ночной атаки врага, в Подольском районе города зафиксировано падение обломков, возник пожар на открытой местности, который был оперативно ликвидирован.

Также повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

Атака шахедів на Київ 31 жовтня: КМВА показала наслідки
Также в результате атаки повреждена высоковольтная линия электропередачи.

Атака шахедів на Київ 31 жовтня: КМВА показала наслідки
Информация о пострадавших не поступала, сообщили в КГВА.

Атака шахедів на Київ 31 жовтня: КМВА показала наслідки
