Наслідки нічної атаки "шахедів" у Подільському районі Києва. ФОТОрепортаж
У ніч проти 31 жовтня Росія вкотре атакувала ударними безпілотниками Київ. У Подільському районі столиці зафіксували наслідки ворожої атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.
Унаслідок нічної атаки ворога у Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, на відкритій місцевості виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована.
Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.
Також внаслідок атаки пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.
Інформація щодо постраждалих не надходила, повідомили в КМВА.
