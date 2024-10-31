УКР
Наслідки нічної атаки "шахедів" у Подільському районі Києва. ФОТОрепортаж

У ніч проти 31 жовтня Росія вкотре атакувала ударними безпілотниками Київ. У Подільському районі столиці зафіксували наслідки ворожої атаки. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

Унаслідок нічної атаки ворога у Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, на відкритій місцевості виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована.

Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

Атака шахедів на Київ 31 жовтня: КМВА показала наслідки
Також внаслідок атаки пошкоджено високовольтну лінію електропередачі. 

Інформація щодо постраждалих не надходила, повідомили в КМВА.

Київ (20195) Повітряні атаки на Київ (941)
