7 662 17

Горіли верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, 2 особи постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

Вранці 2 листопада Київ знову опинився під ворожим ударом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Наслідки атаки

Як зазначається, внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста.

Рятувальники здійснюють евакуацію мешканців будинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічної атаки "шахедів" у Подільському районі Києва. ФОТОрепортаж

пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда
пожежа у Святошинському районі після атаки Шахеда

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлена інформація

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, наразі відомо про одного постраждалого у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Чоловікові медики надали допомогу на місці. Пізніше стало відомо, що наразі є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

Наслідки влучання у будинок в Святошинському районі Києва
Наслідки влучання у будинок в Святошинському районі Києва
Наслідки влучання у будинок в Святошинському районі Києва
Наслідки влучання у будинок в Святошинському районі Києва
Наслідки влучання у будинок в Святошинському районі Києва

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.

Автор: 

пожежа (4427) ДСНС (5295) Повітряні атаки на Київ (941) Шахед (1532)
Топ коментарі
+7
а чому не Палає ******* арБат???(,
показати весь коментар
02.11.2024 07:22 Відповісти
+5
Інше питання - чому ми не зробили досі щось подібне? Ну, ефективна ж, сук@, зброя, і дешева. Чи ми такі горді, що копіювати не будемо, а будемо свій велосипед вигадувати?
показати весь коментар
02.11.2024 07:46 Відповісти
+4
Мда... була у людини квартира і тепер згоріла квартира....
показати весь коментар
02.11.2024 07:17 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
сбивают только над 3-мя районами постоянно...щось пороблено...
показати весь коментар
02.11.2024 07:16 Відповісти
Мда... була у людини квартира і тепер згоріла квартира....
показати весь коментар
02.11.2024 07:17 Відповісти
Була на 1,5 мільйона квартира.
показати весь коментар
02.11.2024 12:31 Відповісти
а чому не Палає ******* арБат???(,
показати весь коментар
02.11.2024 07:22 Відповісти
Інше питання - чому ми не зробили досі щось подібне? Ну, ефективна ж, сук@, зброя, і дешева. Чи ми такі горді, що копіювати не будемо, а будемо свій велосипед вигадувати?
показати весь коментар
02.11.2024 07:46 Відповісти
У нас кладезь талантов в Харькове работает на кацапов. Получается в Украине они, просто не востребованы.
P.S было на Цензор, один профессор механики двигатели для беспилотников кацапами модернизировал. Другой спутниковым позиционированием занимался.
показати весь коментар
02.11.2024 08:38 Відповісти
Летают очень низко. Прямо над крышами домов.

https://t.me/insiderUKR/85923
показати весь коментар
02.11.2024 07:35 Відповісти
Низько, щоб радари не засікли.
показати весь коментар
02.11.2024 07:42 Відповісти
Над Києвом кружляє мопед. Неподалік мого будинку пролетів. Щось останнім часом вогонь по них ведеться якось в'яло та поодиноко. Таке враження що немає кому стріляти. Хоч бери свій карабін та сам збивай. Але ж впаде комусь на голову.
показати весь коментар
03.11.2024 00:48 Відповісти
Та да, щось гучно сьогодні. Аж прокинувся
показати весь коментар
02.11.2024 07:38 Відповісти
Угу, в мене кішка навіть сховалась десь, давно так не лякалась..
показати весь коментар
02.11.2024 07:59 Відповісти
У мене не так, до ближче до вас туди
показати весь коментар
02.11.2024 08:05 Відповісти
Чого присрались до Солом'янського і Святошинського ?
показати весь коментар
02.11.2024 07:43 Відповісти
Не всі райони просто назвали..
показати весь коментар
02.11.2024 08:00 Відповісти
Сьогодні цілий день гучно буде, мабудь..

Бухають, святкують..2 листопада 1721 року петруха І отримав від синоду титул імператора й проголосив росію російською імперією..

Може путіна коронують?
показати весь коментар
02.11.2024 10:48 Відповісти
Краще було б , якби пуйло здохло в страшних муках , та дав нам
украінцям , спокій 😡
показати весь коментар
02.11.2024 10:55 Відповісти
Та нехай й коронують...головне, щоб воно здохло й посіпаки його передохли..можуть через святкування
показати весь коментар
02.11.2024 11:50 Відповісти
 
 