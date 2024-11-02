Горіли верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, 2 особи постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж
Вранці 2 листопада Київ знову опинився під ворожим ударом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Наслідки атаки
Як зазначається, внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста.
Рятувальники здійснюють евакуацію мешканців будинку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Оновлена інформація
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, наразі відомо про одного постраждалого у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Чоловікові медики надали допомогу на місці. Пізніше стало відомо, що наразі є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці.
Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.
P.S было на Цензор, один профессор механики двигатели для беспилотников кацапами модернизировал. Другой спутниковым позиционированием занимался.
https://t.me/insiderUKR/85923
Бухають, святкують..2 листопада 1721 року петруха І отримав від синоду титул імператора й проголосив росію російською імперією..
Може путіна коронують?
украінцям , спокій 😡