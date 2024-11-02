"Шахеди" атакують Київ: уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. ФОТОрепортаж

Під ранок 2 листопада 2024 року у Києві під час ворожої атаки "Шахедами" було чути вибухи, працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває загроза БпЛА для Києва! В місті працює ППО. Подбайте про власну безпеку!", - інформував він.

Також зазначається, що внаслідок атаки ударних БпЛА у Києві зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови.

"Попередньо, в кількох будинках пошкоджено скління вікон. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила. Також пошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто", - зазначав Попко.

Крім Соломʼянськоого району столиці, зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі.

"За попередньою інформацією, що перевіряється, сталося загорання в 16-поверховому житловому будинку. Екстрені служби слідують на місце", - згодом додав чиновник.

Наразі тривога в столиці триває.

Пізніше у КМВА показали наслідки падіння уламків в Солом’янському районі.











Оновлена інформація

За даними КМВА, крім Соломʼянського та Святошинського районів, зафіксовано падіння уламків і в Дніпровському. Внаслідок цього у 9-поверховому житловому будинку на одному з поверхів сталося загорання балкону на площі 2 м.кв. Інформація щодо потерпілих не надходила

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.