"Шахеды" атакуют Киев: обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке

Под утро 2 ноября 2024 года в Киеве во время вражеской атаки "Шахедами" были слышны взрывы, работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается угроза БпЛА для Киева! В городе работает ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности!", - информировал он.

Также отмечается, что в результате атаки ударных БпЛА в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города, на территории жилой застройки.

"Предварительно, в нескольких домах повреждено остекление окон. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Также повреждениям подверглись по меньшей мере пять припаркованных легковых авто", - отмечал Попко.

Кроме Соломенского района столицы, зафиксировано падение обломков в Святошинском районе.

"По предварительной проверяемой информации, произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Экстренные службы следуют на место", - впоследствии добавил чиновник.

Сейчас тревога в столице продолжается.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.