УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7790 відвідувачів онлайн
Новини
1 358 8

Через дронову атаку було пошкоджено електромережі на Київщині: енергетики повертають світло, - ДТЕК

Енергетика під обстрілом

Сьогодні, 2 листопада 2024 року, ворог вкотре атакував Київ та Київську область ударними дронами. Внаслідок падіння уламків було зафіксовано три факти пошкодження мереж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці. Частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики. Енергетики ДТЕК оперативно перезаживили клієнтів і протягом однієї години повернули світло. Сама високовольтна лінія потребує ремонту.

Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. Вже в 11:47 вдалося повернути світло в усі домівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": FT: Україна та Росія домовляються про припинення ударів по енергетиці. На Банковій і в Кремлі заперечують (оновлено)

Третє пошкодження мереж зафіксоване в 10:57 в Вишгородському районі. Енергетики продовжують ремонтні роботи.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано. Також повідомлялося, що уламки дронів упали в 6 районах Києва.

Нагадаємо, на Київщині поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти.

Автор: 

Київ (19788) Київська область (4131) енергетика (2632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось пазли не грають:все позбивали,а "славнозвісні уламки"накоїли лиха.. Як завжди..
показати весь коментар
02.11.2024 14:51 Відповісти
Уламки повинні кудись падати. Не можуть згоряти безслідно..

Крім того, на електрику вже начасі ціну підіймати. Привід потрібен.
показати весь коментар
02.11.2024 14:57 Відповісти
Згоден з Вами...Проте,скільки буде посилань "на уламки"? В кожного "уламка"своя траекторія падіння і як на "диво",ця траекторія накладається на якийсь важливий об'єкт...
показати весь коментар
02.11.2024 15:23 Відповісти
Знаєте, сьогодні перехрестилась. Арокинулась від того, що кішка здриснула, а за вікнами чутно ППО. Гучно було - капець. Але вже за ці роки відрізняєш постріли, від вибухів та падінь..дяка Богові, от на наш квартал не впало..збиті менше руйнувань приносять...

зелені постійно будуть розповвдати про уламки так, як їм зручно.

Чекаємо на електрику по 7 грн.
показати весь коментар
02.11.2024 16:07 Відповісти
Ну тому що такі об'єкти і є ціллю. Ах, я ж забув: кацапи дурні, мобікі-чмобікі, Шахеди не літають, ракет на "двє-трі нєдєлі
показати весь коментар
02.11.2024 16:31 Відповісти
Про повернення світла об 11.47 - повна брехня. Обіцяють після 18, але ж це тільки обіцянки-цяцянки
показати весь коментар
02.11.2024 15:27 Відповісти
Так, не вірте нікому: зараз просто
продають електроенергію. Тільки... Пссс... Нікому. Це я вам по секрету...
показати весь коментар
02.11.2024 16:33 Відповісти
В кацапії у взимку пошкодити при -50 лінії ЛЕП та газогони. Смерть кацапам!
показати весь коментар
02.11.2024 16:28 Відповісти
 
 