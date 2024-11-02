"Шахеди" атакували Київщину: поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти
2 листопада 2024 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Київщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок повітряної атаки на Київщину є постраждалі. 82-річна жінка зазнала уламкового поранення через падіння частин БпЛА.
Постраждала з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до однієї з районних лікарень. Стан задовільний. Надається вся необхідна медична допомога.
Наразі оперативні служби також фіксують пошкодження житлових обʼєктів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.
Деталі будуть повідомлені вже згодом.
"Повітряна тривога на Київщині триває. Прошу мешканців регіону перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку на Київщині лунали вибухи, працювали сили ППО.
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