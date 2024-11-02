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"Шахеди" атакували Київщину: поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти

Шахед над Київщиною

2 листопада 2024 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Київщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок повітряної атаки на Київщину є постраждалі. 82-річна жінка зазнала уламкового поранення через падіння частин БпЛА.

Постраждала з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до однієї з районних лікарень. Стан задовільний. Надається вся необхідна медична допомога.

Наразі оперативні служби також фіксують пошкодження житлових обʼєктів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Деталі будуть повідомлені вже згодом.

Також читайте: Нічна атака "шахедів": на Київщині та Черкащині уламки пошкодили житлову інфраструктуру. ФОТО

"Повітряна тривога на Київщині триває. Прошу мешканців регіону перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку на Київщині лунали вибухи, працювали сили ППО.

Автор: 

Київська область (4131) Шахед (1232)


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