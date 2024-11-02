Зранку на Київщині лунали вибухи, працювали сили ППО

Зранку 2 листопада 2024 року на Київщині працювали сили ППО під час ворожої атаки "Шахедами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йшлося у повідомленні, опублікованому о 5.24.

Тривога в регіоні наразі триває. Про наслідки атаки інформації на цю хвилину немає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.