РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4257 посетителей онлайн
Новости
927 0

Утром на Киевщине раздались взрывы, работали силы ПВО

мобільні групи ППО на Київщині

Утром 2 ноября 2024 года на Киевщине работали силы ПВО во время вражеской атаки "Шахедами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорилось в сообщении, опубликованном в 5.24.

Тревога в регионе пока продолжается. О последствиях атаки информации на эту минуту нет.

Также смотрите: Ночная атака "шахедов": на Киевщине и Черкасщине обломки повредили жилищную инфраструктуру. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве осколками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке.

Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.

Автор: 

Киевская область (4370) ПВО (3137) Шахед (1527)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 