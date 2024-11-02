Утром на Киевщине раздались взрывы, работали силы ПВО

Утром 2 ноября 2024 года на Киевщине работали силы ПВО во время вражеской атаки "Шахедами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорилось в сообщении, опубликованном в 5.24.

Тревога в регионе пока продолжается. О последствиях атаки информации на эту минуту нет.

Также смотрите: Ночная атака "шахедов": на Киевщине и Черкасщине обломки повредили жилищную инфраструктуру. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве осколками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке.

Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.