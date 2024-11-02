"Шахеды" атаковали Киевщину: ранена женщина, повреждены жилые объекты

2 ноября 2024 года войска РФ атаковали ударными беспилотниками Киевскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате воздушной атаки на Киевщину есть пострадавшие. 82-летняя женщина получила осколочное ранение из-за падения частей БпЛА.

Пострадавшая с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в одну из районных больниц. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас оперативные службы также фиксируют повреждения жилых объектов в результате падения обломков сбитых вражеских целей.

Детали будут сообщены уже позже.

"Воздушная тревога на Киевщине продолжается. Прошу жителей региона находиться в укрытиях", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО.