"Шахеды" атаковали Киевщину: ранена женщина, повреждены жилые объекты
2 ноября 2024 года войска РФ атаковали ударными беспилотниками Киевскую область.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате воздушной атаки на Киевщину есть пострадавшие. 82-летняя женщина получила осколочное ранение из-за падения частей БпЛА.
Пострадавшая с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в одну из районных больниц. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сейчас оперативные службы также фиксируют повреждения жилых объектов в результате падения обломков сбитых вражеских целей.
Детали будут сообщены уже позже.
"Воздушная тревога на Киевщине продолжается. Прошу жителей региона находиться в укрытиях", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль