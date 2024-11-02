Уламки дронів упали в 6 районах Києва, є загорання в офісній будівлі в Шевченківському районі (оновлено)
Через падіння уламків ворожих дронів є загорання у нежитловій багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києві Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Виклик екстрених служб у Шевченківський район столиці. Попередньо, - пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА", - йдеться у повідомленні.
"Зафіксовано падіння уламків і в Шевченківському районі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося загорання багатоповерховому нежитловому будинку", - уточнив голова КМВА Сергій Попко.
"У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Попередньо - загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби на місці", - пізніше додав Кличко.
Як уточнили у КМВА, станом на 9.15 2 листопада внаслідок атаки дронів попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці - в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.
Достеменно відомо про одного постраждалого. Всі пожежі ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно уточнюються.
Наслідки атаки у Святошинському районі
За даними Нацполіції, у Святошинському районі пошкоджено 16-поверховий житловий будинок - сталося загоряння квартир на верхніх поверхах будинку. На території Соломʼянського району уламками пошкоджено автомобілі та вибито вікна у двох житлових будинках.
"Госпіталізовано патрульного поліцейського, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі, попередньо - отруєння засобами горіння. Ще одній постраждалій, жительці цього ж району, медики надали допомогу без госпіталізації". - йдеться у повідомленні.
На місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, рятувальники ДСНС та медики. Інформація буде уточнюватись.
Оновлена інформація щодо наслідків атаки у Києві
За даними КМВА, зафіксовано падіння уламків в шести районах столиці.
В Солом’янському районі:
- пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків;
- пошкоджено 5 автомобілів;
Без пожежі та постраждалих.
Святошинський район:
- пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 м.кв. Пожежу ліквідовано. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський).
- пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.
Голосіївський район:
- у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир. Без пожежі та постраждалих.
Дніпровський район:
- попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. Інформація уточнюється.
Даних щодо постраждалих не надходило.
Шевченківській район:
- виникло загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 м.кв. Пожежу Ліквідовано. Постраждалих немає.
Печерський район:
- у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон. Постраждалих та пожежі — немає.
"В столиці триває повітряна тривога. Ведеться бойова робота по відбиттю атаки ворожих дронів. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
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