Уламки дронів упали в 6 районах Києва, є загорання в офісній будівлі в Шевченківському районі (оновлено)

Через падіння уламків ворожих дронів є загорання у нежитловій багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києві Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Виклик екстрених служб у Шевченківський район столиці. Попередньо, - пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА", - йдеться у повідомленні.

"Зафіксовано падіння уламків і в Шевченківському районі. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків сталося загорання багатоповерховому нежитловому будинку", - уточнив голова КМВА Сергій Попко.

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"У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Попередньо - загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби на місці", - пізніше додав Кличко.

Як уточнили у КМВА, станом на 9.15 2 листопада внаслідок атаки дронів попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці - в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

Достеменно відомо про одного постраждалого. Всі пожежі ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно уточнюються.

Наслідки атаки у Святошинському районі

За даними Нацполіції, у Святошинському районі пошкоджено 16-поверховий житловий будинок - сталося загоряння квартир на верхніх поверхах будинку. На території Соломʼянського району уламками пошкоджено автомобілі та вибито вікна у двох житлових будинках.

"Госпіталізовано патрульного поліцейського, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі, попередньо - отруєння засобами горіння. Ще одній постраждалій, жительці цього ж району, медики надали допомогу без госпіталізації". - йдеться у повідомленні.

На місцях продовжують працювати слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, рятувальники ДСНС та медики. Інформація буде уточнюватись.

Оновлена інформація щодо наслідків атаки у Києві

За даними КМВА, зафіксовано падіння уламків в шести районах столиці.

В Солом’янському районі:

- пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення кількох житлових будинків;

- пошкоджено 5 автомобілів;

Без пожежі та постраждалих.

Святошинський район:

- пожежа на 15 та 16 поверсі в 16-поверховому житловому будинку на площі 50 м.кв. Пожежу ліквідовано. Евакуйовано 18 осіб. Постраждала 1 особа (поліцейський).

- пошкоджено нежитлове приміщення на території приватної забудови.

Голосіївський район:

- у 22-поверховому житловому будинку частково пошкоджено скління кількох квартир. Без пожежі та постраждалих.

Дніпровський район:

- попередньо, виникли локальні пожежі на кількох балконах багатоквартирних будинків. Інформація уточнюється.

Даних щодо постраждалих не надходило.

Шевченківській район:

- виникло загорання між 3 та 4 поверхами недіючої багатоповерхової будівлі на площі 2 м.кв. Пожежу Ліквідовано. Постраждалих немає.

Печерський район:

- у 8-поверховому житловому будинку пошкоджено балкон. Постраждалих та пожежі — немає.

"В столиці триває повітряна тривога. Ведеться бойова робота по відбиттю атаки ворожих дронів. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.